ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

ИИ как источник дезинформации: каждое второе новостное сообщение содержит ошибки

Новости и статьи
26 октября 2025
13:00
357
ЕВС выявил серьезные проблемы в работе нейросетей. Согласно масштабному исследованию, 45% ответов искусственного интеллекта на новостные запросы содержали значительные искажения.
В эксперименте, координируемом Европейским вещательным союзом, участвовали 22 медиахолдинга из 18 стран. Журналисты проанализировали более 3 000 ответов различных ИИ-ассистентов. 



Они протестировали ChatGPT, Copilot, Gemini и Perplexity. Обращали внимание на четыре ключевых критерия: точность, цитирование источников, разграничение мнений и фактов, а также контекст. 

Почти половина ответов содержала серьезные ошибки, а в 20% случаев были выявлены фактические неточности.



Системные проблемы
Наихудшие результаты показал инструмент Gemini, где критичные ошибки встречались в 76% ответов. Исследование подтвердило, что недостоверность информации является системной проблемой, не зависящей от конкретной платформы или языка. Технологическим компаниям рекомендовано немедленно улучшить обработку новостных запросов. 
технологии В мире
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
1354
ТЕХНОЛОГИИ
ТАЙНЫ ПРАЖСКИХ УЛИЦ В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ
09:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
1517
КУЛЬТУРА
ВЫСТАВКА ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ ПРЕДКА ЧЕЛОВЕКА «ЛЮСИ И СЕЛАМ» ПОБИЛА РЕКОРД: 200 ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА ДВА МЕСЯЦА
15:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1089
ЗДОРОВЬЕ
ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ТЮРЬМА? СУДЬБУ БЕГЛЕЦА ИЗ БОГНИЦЕ РЕШИТ ЭКСПЕРТИЗА
22:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1920
ЗДОРОВЬЕ
НЕ ТОЛЬКО ДИЕТА: ЧЕШСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НАЗВАЛИ СКРЫТЫЕ ПРИЧИНЫ ЭПИДЕМИИ ОЖИРЕНИЯ
18:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1928
ЗДОРОВЬЕ
РЕКОРДНЫЙ РОСТ СЛУЧАЕВ БОРРЕЛИОЗА В ЧЕХИИ
17:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
996
ЕДА
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА? ЧЕХИ НЕ ОТКАЖУТСЯ ОТ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПЕЧЕНЬЯ
09:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1510
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ ВРАЧИ РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ СИСТЕМУ ЭКГ, КОТОРАЯ МОЖЕТ НАЙТИ ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВСЕМ МИРЕ
11:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
1848
КУЛЬТУРА
ТЕ, КТО ИМЕЕТ СТАТУС ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВА, МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА ДО 90 000 КРОН
10:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
1002
КУЛЬТУРА
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ПРАГИ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА ТЫКВ И ТЫКВЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ
18:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1806
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ ПОДРОСТКИ ОБМЕНИВАЮТСЯ АНТИДЕПРЕССАНТАМИ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА ПСИХИАТРОВ
17:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1299
ЗДОРОВЬЕ
ПРОБИОТИКИ: ПАНАЦЕЯ ИЛИ МАРКЕТИНГ?
11:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
2457
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ УХУДШАЕТСЯ СИТУАЦИЯ С ГЕПАТИТОМ А: ВРАЧИ ПРИЗЫВАЮТ К ВСЕОБЩЕЙ ВАКЦИНАЦИИ
09:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1576
ЗДОРОВЬЕ
ТРИ ПОБЕГА ЗА МЕСЯЦ? ПРАЖСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПОД ОГНЕМ КРИТИКИ
10:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
2199
ЗДОРОВЬЕ
КАК ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ И ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ПРАГЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ
14:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2003
КУЛЬТУРА
ПРАГА ЗАСИЯЕТ ОГНЯМИ: СЕГОДНЯ СТАРТУЕТ SIGNAL FESTIVAL 2025