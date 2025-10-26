ИИ как источник дезинформации: каждое второе новостное сообщение содержит ошибки

В эксперименте, координируемом Европейским вещательным союзом, участвовали 22 медиахолдинга из 18 стран. Журналисты проанализировали более 3 000 ответов различных ИИ-ассистентов.









Они протестировали ChatGPT, Copilot, Gemini и Perplexity. Обращали внимание на четыре ключевых критерия: точность, цитирование источников, разграничение мнений и фактов, а также контекст.



Почти половина ответов содержала серьезные ошибки, а в 20% случаев были выявлены фактические неточности.









Системные проблемы

Наихудшие результаты показал инструмент Gemini, где критичные ошибки встречались в 76% ответов. Исследование подтвердило, что недостоверность информации является системной проблемой, не зависящей от конкретной платформы или языка. Технологическим компаниям рекомендовано немедленно улучшить обработку новостных запросов.