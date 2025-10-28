ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Claude от Anthropic: альтернатива ChatGPT для рутинных задач

28 октября 2025
16:00
373
Американская компания Anthropic разработала инструмент Claude, который становится серьезным конкурентом ChatGPT. Хотя на первый взгляд это обычный чатбот, его сильная сторона — способность запоминать контекст и работать с большими объемами информации.
Специализация вместо универсальности
Claude не пытается решать все задачи сразу. Он особенно эффективен в анализе визуального контента: распознает графики, диаграммы, архитектурные планы и переводит рукописный текст в цифровой формат. Правда, генерировать изображения пока не умеет.



Инструмент способен обрабатывать документы объемом в десятки страниц, переводить тексты с 50 языков и адаптировать их с учетом культурного контекста. Например, при переводе идиом программа не переводит слова буквально, а объясняет их истинное значение.



Claude помогает создавать контент в определенном стиле: достаточно загрузить примеры прошлых работ, и система воспроизведет нужную манеру изложения. Функция «Проекты» сохраняет все материалы по теме, избавляя от необходимости повторять инструкции.

Ограничения
Бесплатная версия позволяет отправлять всего 5-10 сообщений в день, в зависимости от продолжительности и сложности каждого разговора. Потом придется ждать сброса лимита через несколько часов. Платная подписка стоит около 450 крон ежемесячно. Поиск актуальной информации в интернете работает слабо — система может выдавать устаревшие данные.
