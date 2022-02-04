Почему чехи не клеют обои?

Партнеры рубрики: „Vše pro interiér - APOLO“ s.r.o., „Sapeli Unlimited“ s.r.o.

Ведущая рубрики: Альфия Палкович, представитель Sapeli для русскоязычного населения, Прага ([email protected])

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Foto: Sapeli

И правда, обои в чешских квартирах явление достаточно редкое. Скорее, этот элемент играет роль декора, а в качестве основной отделки выступает краска или декоративная штукатурка. Обычно стены окрашивают в белый и молочный цвета, иногда встречается более насыщенный тон в качестве акцента в какой-либо комнате.

Использование однотонных светлых оттенков вовсе не вызывает ощущения, что ты оказался в больничной палате. Наоборот, чехи умеют играть с декором и украшают свои комнаты растениями с крупными листьями, яркими аксессуарами, постерами и милыми уютными вещичками. Даже при таком раскладе чехи в целом предпочитают белые покрашенные двери. Такие двери любому интерьеру придают воздушность, чистоту и дарят ощущение света.

Так что же делать? Что лучше: поклеить обои на стены или покрасить их? Безусловно, это выбор каждого. Чех всегда выберет второй вариант, потому что это:

-нетоксично

-удобно в использовании

-экономит время

-выгодно подчеркивает фактуру стены

Но главное достоинство покраски в том, что выбрать цвет стен или заменить его на какой-либо иной возможно на любом этапе ремонтных работ. Даже если не понравится один оттенок, его можно сразу покрыть вторым слоем и получить более насыщенный цвет.

Совет от дизайнера Ирины Маскалевой, Прага (Art Dům Project, @art_dum_project):

„Цвет-это один из самых важных параметров в сфере ремонта. От него зависят многие факторы, важные в интерьере помещения. Это и визуальное расширение пространства, и количество света и его рассеянность, это и общий дизайн комнаты, ее стилистика.

Что лучше: поклеить обои или покрасить стены? Конечно же все зависит от предназначения помещения и выбранного стилистического решения. На мой взгляд, покраска стен - более быстрый и экономичный способ декорирования стен, а также более универсальный, так как через какое-то время можно перекрасить стены в другой цвет. Рекомендую использовать моющуюся краску более дорогих брендов, така как она не выцветет и продержится дольше.

Также рекомендую использовать белый цвет для дверей, так как это универсальный цвет. Главный его плюс - это то, что он везде и всегда уместен. Как бы интерьер не выглядел: классический, модерн, в стиле арт-деко или скандинавский – без разницы. Белый цвет везде будет выглядеть современно и актуально. Это его уникальное свойство. Как раз у Sapeli большой выбор дверей «в белом» на разный бюджет.

Чехи предпочитают минималистичный «Скандинавский стиль» в интерьерах, а светлое дверное полотно замечательно сочетается как с натуральными материалами, так и в минималистических интерьерах.

Лайфак от меня: не бойтесь применять вариант, когда цвет стены совпадает с тоном двери. Да, они сливаются, создавая впечатление сплошной стены без дверных проёмов и благодаря этому комната кажется просторнее и светлее.“

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