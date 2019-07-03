Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.45
USD
22.54
RUB
0.35
UAH
0.87
Энциклопедия Карта Погода
01d 23 °C
За парковку в Чешском Крумлове туристические автобусы обязали платить

За парковку в Чешском Крумлове туристические автобусы обязали платить

Марина Комарова 240 0
Уже месяц действуют ограничения на въезд туристических автобусов в Чешский Крумлов – теперь остановиться на одной из двух официальных парковок автобус может, только заплатив определенную сумму. Однако не все турагентства соблюдают правила, и полиция ежедневно выписывает штрафы за неправильную парковку.
За парковку в Чешском Крумлове туристические автобусы обязали платить

В среднем полиция за нарушение новой системы парковки выписывает около четырех штрафов в день. Организаторы туров, несмотря на ограничения, останавливаются в запрещенных местах, подтвердил мэр города Далибор Царда. Агентства жалуются, что теряют туристов из-за того, что клиенты не могут разгрузить свой багаж прямо перед отелем, а вынуждены идти со стоянки пешком.

Туристическим автобусам не разрешается парковаться в центре Чешского Крумлова уже давно. Город дал им возможность останавливаться бесплатно у терминала bus-stop на улице Хвалшинска. Несмотря на это, автобусы с туристами часто использовали остановки общественного транспорта, где блокировали его движение. С 1 июня 2019 года за каждую остановку в городе в специально отведенных местах турагентствам приходится платить по 1250 крон.

В день в Чешский Крумлов приезжает около 140-150 автобусов. Один из представителей этой сферы рассказал, что многие туристы, особенно пожилые, отказываются от поездки, если приходится много ходить пешком. В результате компания, чтобы создать комфорт для клиентов, уже заплатила около 40 тысяч крон штрафов за нарушение правил парковки.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Чески Крумлов Чехия автобусы туристы парковка
Читайте
по теме 
Названы самые популярные у туристов места в Праге и во всей Чехии
27.06.2019 15:54 Культура
Названы самые популярные у туристов места в Праге и во всей Чехии
3080 0
Самый посещаемый город Чехии не умеет зарабатывать на туризме
07.02.2017 14:02 Экономика
Самый посещаемый город Чехии не умеет зарабатывать на туризме
3369 0
Почти все номера в чешских гостиницах на Новый год уже забронированы
27.11.2016 14:10 Общество
Почти все номера в чешских гостиницах на Новый год уже забронированы
2304 0
В рейтинг мест с лучшими отелями за 2015 год вошли три чешских города
09.02.2016 08:23 Общество
В рейтинг мест с лучшими отелями за 2015 год вошли три чешских города
2694 0
Последние новости:
03
июля
Сотрудницу АЗС приговорили к 18 месяцам тюрьмы за кражу кошелька с деньгами
03.07.2019 16:05 Экономика
Сотрудницу АЗС приговорили к 18 месяцам тюрьмы за кражу кошелька с деньгами
160 0
8% расходов чехов приходится на алкоголь, сигареты и проституток
03.07.2019 14:08 Общество
8% расходов чехов приходится на алкоголь, сигареты и проституток
445 0
Бездомный в Чехии нашел мертвого новорожденного ребенка
03.07.2019 13:15 Общество
Бездомный в Чехии нашел мертвого новорожденного ребенка
360 0
Утром 3 июля в нескольких районах Чехии были заморозки
03.07.2019 12:18 Общество
Утром 3 июля в нескольких районах Чехии были заморозки
325 0
02
июля
Ряд пражских улиц закроют для проезда автомобилей в ближайшие дни
02.07.2019 15:05 Общество
Ряд пражских улиц закроют для проезда автомобилей в ближайшие дни
1052 0
Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний до 7 июля
02.07.2019 12:11 Экономика
Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний до 7 июля
1536 0
Возобновлены рейсы «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Прагу и обратно
02.07.2019 10:03 Экономика
Возобновлены рейсы «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Прагу и обратно
812 0
Российские авиакомпании отменяют рейсы в Чехию
02.07.2019 08:37 Экономика
Российские авиакомпании отменяют рейсы в Чехию
2507 0
Из-за ограничения движения поездов на линии метро С опять возникли проблемы
02.07.2019 08:16 Общество
Из-за ограничения движения поездов на линии метро С опять возникли проблемы
881 0
01
июля
У подозреваемого в мошенничестве украинца чешская полиция нашла 21 млн крон
01.07.2019 16:42 Общество
У подозреваемого в мошенничестве украинца чешская полиция нашла 21 млн крон
3134 0


Мобильная версия