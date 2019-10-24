ЮНЕСКО: исторический центр Праги находится под угрозой

Памятники в историческом центре Праги, который включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находятся под угрозой исчезновения. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО, подготовленном представителями организации по итогам весеннего визита в Прагу.

Фото: Inna Bystrakova

Комиссары ЮНЕСКО расценивают как угрозу историческому центру существующие и планируемые к строительству высотные здания в Праге, а также разрабатываемый новый закон о строительстве, который не принимает во внимание мнение представителей ведомства по охране памятников. В связи с этим комиссары требуют пересмотра столичного плана. Комиссары ЮНЕСКО также выразили сожаление по поводу бездействия государственных властей в отношении защиты исторического центра Праги.

Комплекс мер, утвержденный Комитетом Всемирного наследия, был разработан в тесном сотрудничестве с чешскими властями в 2010 году. «Если в отчете упомянуты и критикуются ошибки, это является серьезным нарушением условий, которые Чешская Республика обязалась соблюдать вместе с включением Праги в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявил Вацлав Гирса, президент Чешского национального комитета ICOMOS.

Теперь Прага и Чешская Республика должны приступить к исправлению ситуации. Эти действия будут оцениваться Комитетом Всемирного наследия на его 44-й сессии в следующем году. В случае подтверждения существующей или потенциальной угрозы исторический центр Праги могут включить в Список Всемирного наследия, находящегося в опасности.

Источник: novinky.cz