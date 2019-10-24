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ЮНЕСКО: исторический центр Праги находится под угрозой

ЮНЕСКО: исторический центр Праги находится под угрозой

Марина Комарова 321 0
Памятники в историческом центре Праги, который включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находятся под угрозой исчезновения. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО, подготовленном представителями организации по итогам весеннего визита в Прагу.
Фото: Inna Bystrakova
ЮНЕСКО: исторический центр Праги находится под угрозой

Комиссары ЮНЕСКО расценивают как угрозу историческому центру существующие и планируемые к строительству высотные здания в Праге, а также разрабатываемый новый закон о строительстве, который не принимает во внимание мнение представителей ведомства по охране памятников. В связи с этим комиссары требуют пересмотра столичного плана. Комиссары ЮНЕСКО также выразили сожаление по поводу бездействия государственных властей в отношении защиты исторического центра Праги. 

Комплекс мер, утвержденный Комитетом Всемирного наследия, был разработан в тесном сотрудничестве с чешскими властями в 2010 году. «Если в отчете упомянуты и критикуются ошибки, это является серьезным нарушением условий, которые Чешская Республика обязалась соблюдать вместе с включением Праги в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявил Вацлав Гирса, президент Чешского национального комитета ICOMOS.

Теперь Прага и Чешская Республика должны приступить к исправлению ситуации. Эти действия будут оцениваться Комитетом Всемирного наследия на его 44-й сессии в следующем году. В случае подтверждения существующей или потенциальной угрозы исторический центр Праги могут включить в Список Всемирного наследия, находящегося в опасности.

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага центр Праги ЮНЕСКО
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