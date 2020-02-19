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Стоимость ремонта в Чехии растет из-за нехватки мастеров

Стоимость ремонта в Чехии растет из-за нехватки мастеров

Марина Коханкова 1277 0
Из-за нехватки квалифицированных специалистов ремесленные работы в Чехии за последние три года подорожали на 40-60%. Люди могут по полгода ждать плиточников или сантехников, чтобы сделать ремонт в квартире. Не только клиенты, но и работодатели жалуются на нехватку учеников и профессиональных мастеров.
Стоимость ремонта в Чехии растет из-за нехватки мастеров

За последние четыре года спрос на ремонт квартир и домов вырос почти на 40%. Наиболее востребованы услуги маляров, плиточников и сантехников, и в Чехии наблюдается дефицит таких специалистов. Из-за этого существенно выросли цены на ремонтные работы. Например, услуги маляров и штукатуров с 2016 года подорожали на 62%, услуги плиточников — на 45%.

Согласно данным портала Nejremeslnici.cz, в среднем стоимость реконструкции квартир под ключ выросла на 40%, а домов и коттеджей — на 53%. Опрос показал, что примерно 80% клиентов считают, что сейчас сложно найти квалифицированного мастера для ремонта квартиры или дома, поэтому примерно 75% готовы дополнительно заплатить за качественную работу. Около 25% чехов не удовлетворены качеством работ местных мастеров. 

О нехватке специалистов свидетельствуют и данные рекрутинговых агентств: к таким профессиям, как автомеханик, сварщик или сантехник, люди не проявляют интереса. Пожилые мастера уходят на пенсию, а молодых людей (учеников) недостаточно, чтобы их заменить, учитывая потребности рынка. Интерес к некоторым видам профессий, связанных со строительной отраслью, со стороны молодых людей минимален.

Источник: ceskatelevize.cz

 

 

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Темы
Чехия квартиры реконструкция
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