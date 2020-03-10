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В Чехии закроют школы и отменят массовые мероприятия

В Чехии закроют школы и отменят массовые мероприятия

Марина Коханкова 7894 0
Из-за коронавируса Министерство здравоохранения запретило культурные, спортивные и общественные мероприятия с участием более 100 человек. Запрет начнет действовать во вторник с 18:00. Со среды будут закрыты начальные и средние школы, а также высшие учебные заведения. Исключение составляют только детские сады.
В Чехии закроют школы и отменят массовые мероприятия

Эти меры введены на неопределенный срок. По словам премьер-минстра Андрей Бабиша, запрет не распространяется на собрания, заседания и аналогичные действия государственных органов или судов. 

«Учитывая развитие эпидемии в Европе, мы решили принять чрезвычайные меры. С 10 марта в 18:00 театральные, музыкальные, спортивные, религиозные и художественные представления и киносеансы с участием свыше 100 человек будут запрещены», — заявил Бабиш на пресс-конференции.

«Мы хотим, чтобы люди ходили на работу, чтобы экономика двигалась», — сказал Бабиш. Когда его спросили, как должны работать родители маленьких детей, он сказал, что они должны идти на работу, а потом быть дома со своими детьми. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех впоследствии добавил, что родители могут взять больничный. «Я считаю, что таких случаев будет мало», — добавил он.

«Мы не уникальны в этом отношении. Словакия и Израиль пошли по тому же пути. Лучше в начале принять эти меры, а не постфактум, как в Италии», — сказал Войтех.

«На данный момент меры введены на неопределенный срок. Если эпидемия ослабнет, мы отменим эту меру», — добавил министр.

Число лабораторий, в которых можно проводить тестирование на коронавирус, будет увеличиваться. В настоящее время правительство ведет переговоры примерно с сотней лабораторий. Также планируется приобрести около 100 тысяч тестов.

На сегодняшний день в Чешской Республике известно о 40 заболевших новым типом коронавируса.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия школы Министерство здравоохранения Андрей Бабиш Болезни
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