Правительство утвердило kurzarbeit — предприятия получат компенсации на выплату зарплат

Во вторник правительство одобрило предложение министра труда и социальных дел Яны Малачовой о введении kurzarbeit. Государство будет выплачивать работодателям два вида надбавок: 60 и 80% для компенсации зарплат работникам.

Для людей, находящихся на карантине, и сотрудников предприятий, закрытых из-за чрезвычайных мер, размер компенсации составит 80% от заработной платы, но не более 39 тысяч крон. В случае сокращения производства или снижения продаж размер государственной компенсации составит 60% (но не более 29 тысяч крон).

«Мы хотим, чтобы компании не увольняли людей. Это сигнал для бизнеса. Мы поможем поддержать работу компаний, чтобы после кризиса предприятие снова смогло функционировать», — сообщила на пресс-конференции министр труда и социальных дел Яна Малачова. Компенсации будут выплачиваться за период с 12 марта до конца апреля.

Предприятия смогут подавать заявки на выплату компенсаций в электронном виде начиная с 6 апреля, деньги будут переведены на счет в течение нескольких дней, добавила Малачова. По подсчетам Минтруда, общая сумма компенсаций за две недели марта составит около 10,9 млрд крон.

Кроме того, как уже сообщал портал 420on.cz, правительство Чехии выплатит единовременную компенсацию в размере 25 тысяч крон индивидуальным предпринимателям, которые вынуждены были остановить свою деятельность из-за введения чрезвычайных мер.

Источник: novinky.cz