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Средняя ставка по ипотечным кредитам в мае снизилась до 2,3%

Средняя ставка по ипотечным кредитам в мае снизилась до 2,3%

Марина Коханкова 71 0
Средняя ставка по ипотечным кредитам в мае упала до 2,3% по сравнению с 2,39% в апреле, вернувшись к уровню начала 2018 года. В то же время май был самым слабым месяцем за последние десять лет по количеству предоставленных ипотечных кредитов (6,2 тысячи договоров), следует из данных Fincentrum Hypoindex.
Средняя ставка по ипотечным кредитам в мае снизилась до 2,3%

В мае чешские банки выдали клиентам ипотечные кредиты на общую сумму 16,5 млрд крон, что на 1,34 млрд крон меньше, чем в апреле. Снижение процентных ставок может продолжиться в ближайшие месяцы, полагает аналитик Fincentrum & Swiss Life Select Йиржи Сикора. Он добавляет, что даже более низкие процентные ставки по ипотечным кредитам не смогут спасти банки от дальнейшего падения объемов кредитования.

«В текущем законопроекте Министерства финансов, помимо ожидаемой отмены налога на приобретение недвижимости, есть также предложение отменить налоговые вычеты по всем ипотечным кредитам, которые будут оформлены с 2022 года. Если это предложение будет принято, доступность нового жилья значительно снизится. Будущие заемщики потеряют сотни тысяч крон в виде налоговых льгот», — отмечает исполнительный директор Central Group Михаэла Томашкова.

ČSOB снизил ставки по ипотечным кредитам до 2,19% в рамках акции, которая проходит с 18 мая по 30 июня. В банке Česká spořitelna сейчас можно оформить ипотечный кредит с фиксированной ставкой 2,34% на пять и восемь лет. В начале июня Komerční banka также снизил ставки, предложив самые дешевые трехлетние и пятилетние фиксированные ставки на уровне 2,29%. На прошлой неделе уменьшил процентные ставки по рефинансированным ипотечным кредитам Air Bank (на 0,2 процентного пункта, до 1,99%).

«Если цены на жилье упадут, это будет в основном касаться элитной недвижимости, которая может подешеветь на 5-15%. На рынке появился ряд домов и квартир с завышенными ценами, которые риелторы не могут продать уже длительное время, в этом сегменте может наблюдаться частичное снижение. Однако мы не ожидаем общего снижения цен на недвижимость», — отмечает Йиржи Феикс, генеральный директор Hypoteční banka. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия ипотеки банки кредитование
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