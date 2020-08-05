Квартиры для туристов заполняют рынок долгосрочной аренды жилья в Праге

Во втором квартале 2020 года количество квартир в Праге, доступных для долгосрочной аренды, увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Milan Bureš

По данным портала Bezrealitky.cz, во втором квартале 2020 года интерес к аренде жилья в Чехии значительно вырос — на 50% по сравнению с прошлым годом.

«Владельцы квартир, которые ранее сдавались туристам, сейчас вышли на рынок долгосрочной аренды. Однако можно ожидать, что по крайней мере некоторые из этих арендодателей со временем вернутся к краткосрочной аренде», — сказал председатель правления компании Trigemа Марсель Соурал.

Эту тенденцию также подтверждает портал Bezrealitky.cz. «Количество квартир, сданных в аренду, во втором квартале 2020 года приблизилось к 13 000. Это в два раза больше, чем год назад. Из-за принятых во время пандемии ограничений значительно возросла доступность жилья на крупнейшем рынке, то есть в Праге», — сказал Хендрик Мейер, генеральный директор Bezrealitky.cz.

Арендная плата снизилась почти во всех районах чешской столицы. Наибольшее снижение (на 11,5%) произошло в Праге 1, за ней следует Прага 7 (5,8%). В настоящее время пражская квартира сдается в среднем за 276 крон за квадратный метр (в начале года этот показатель составлял 290 крон). Большинство квартир, предлагаемых в аренду, — двухкомнатные, их доля составила более 40% по данным на конец июня. Однокомнатные и трехкомнатные квартиры составляли около 25% рынка, на третьем месте — четырехкомнатные квартиры с долей 7,5%. Средняя площадь арендуемой квартиры сейчас составляет менее 69 кв. метров.



Источник: e15.cz