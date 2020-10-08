По темпам роста цен на недвижимость Чехия занимает шестое место в Евросоюзе

В первом квартале 2020 года Чехия также занимала шестое место по темпам роста цен на квартиры, но тогда он был еще более выраженным (+9,5%).
На втором месте по темпам роста цен на жилье во втором квартале оказалась Польша с показателем +10,9%. Третью строчку занимает Словакия, где цены на дома и квартиры выросли на 9,7% за год. В соседней Германии рост цен составил 6,6%.
В некоторых странах квартиры дешевеют. Так, например, в Венгрии стоимость жилья снизилась на 5,6% в годовом исчислении, а на Кипре — на 2,9%. Дома и квартиры стали немного дешевле в Латвии (-2,3%), Болгарии (-1,1%) и Ирландии (-0,1%).
Согласно данным, опубликованным 7 октября Чешским статистическим управлением, в августе в Чешской Республике начали строить 3198 домов, что на 3% меньше, чем год назад. Завершено строительство 2992 жилых домов, что на 1,7% меньше, чем в предыдущем году.
Источник: novinky.cz