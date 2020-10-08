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По темпам роста цен на недвижимость Чехия занимает шестое место в Евросоюзе

По темпам роста цен на недвижимость Чехия занимает шестое место в Евросоюзе

Марина Коханкова 2631 0
Цены на квартиры в Чешской Республике выросли во втором квартале 2020 года на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По темпам роста цен на жилье Чехия занимает шестое место среди стран Европейского союза, следует из данных Евростата.
По темпам роста цен на недвижимость Чехия занимает шестое место в Евросоюзе

В первом квартале 2020 года Чехия также занимала шестое место по темпам роста цен на квартиры, но тогда он был еще более выраженным (+9,5%).

На втором месте по темпам роста цен на жилье во втором квартале оказалась Польша с показателем +10,9%. Третью строчку занимает Словакия, где цены на дома и квартиры выросли на 9,7% за год. В соседней Германии рост цен составил 6,6%.

В некоторых странах квартиры дешевеют. Так, например, в Венгрии стоимость жилья снизилась на 5,6% в годовом исчислении, а на Кипре — на 2,9%. Дома и квартиры стали немного дешевле в Латвии (-2,3%), Болгарии (-1,1%) и Ирландии (-0,1%).

Согласно данным, опубликованным 7 октября Чешским статистическим управлением, в августе в Чешской Республике начали строить 3198 домов, что на 3% меньше, чем год назад. Завершено строительство 2992 жилых домов, что на 1,7% меньше, чем в предыдущем году.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
недвижимость покупка недвижимости цены Чехия Евросоюз
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