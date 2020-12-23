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27 декабря в Чехии вновь будут ужесточены противоэпидемические меры

27 декабря в Чехии вновь будут ужесточены противоэпидемические меры

Марина Коханкова 2245 0
В воскресенье, 27 декабря, Чехия перейдет на пятый уровень по противоэпидемической системе PES. Это означает закрытие большинства магазинов (кроме продуктовых и товаров первой необходимости), а также заведений сферы услуг.
27 декабря в Чехии вновь будут ужесточены противоэпидемические меры

Правительство на заседании 23 декабря приняло решение о продлении чрезвычайного положения до 22 января. Пятый уровень системы PES также означает, что в школы с 4 января смогут вернуться только ученики первых и вторых классов. С 27 декабря комендантский час будет действовать в республике с девяти часов вечера до пяти утра. Меры будут действовать как минимум до 10 января.

Министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что продление чрезвычайного положения необходимо в связи с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. По словам министра, без эффективных мер к концу года в Чешской Республике будет ежедневно выявляться 11 тысяч инфицированных коронавирусом, а в больницах будут находиться около 7000 человек. Повторное ужесточение мер призвано предотвратить перегрузку системы здравоохранения.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения магазины Рождество
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