27 декабря в Чехии вновь будут ужесточены противоэпидемические меры

В воскресенье, 27 декабря, Чехия перейдет на пятый уровень по противоэпидемической системе PES. Это означает закрытие большинства магазинов (кроме продуктовых и товаров первой необходимости), а также заведений сферы услуг.

Правительство на заседании 23 декабря приняло решение о продлении чрезвычайного положения до 22 января. Пятый уровень системы PES также означает, что в школы с 4 января смогут вернуться только ученики первых и вторых классов. С 27 декабря комендантский час будет действовать в республике с девяти часов вечера до пяти утра. Меры будут действовать как минимум до 10 января.

Министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что продление чрезвычайного положения необходимо в связи с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. По словам министра, без эффективных мер к концу года в Чешской Республике будет ежедневно выявляться 11 тысяч инфицированных коронавирусом, а в больницах будут находиться около 7000 человек. Повторное ужесточение мер призвано предотвратить перегрузку системы здравоохранения.

Источник: ceskatelevize.cz