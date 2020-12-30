В Чехии создадут единый реестр вакцинированных от коронавируса

Чешские больницы ждут создания центрального реестра граждан, которым была сделана прививка от коронавируса. Сейчас каждая из больниц самостоятельно ведет списки вакцинированных, данные из которого будут позже переданы в общенациональный центральный регистр.

«Реестр должен быть запущен в ближайшие дни. Свидетельство о вакцинации будет выдано каждому в печатном и электронном виде, что упростит выезд за границу», - сказала Вероника Плаха, пресс-секретарь Университетской больницы Брно, ссылаясь на слова министра здравоохранения Яна Блатного. Он ранее работал заместителем руководителя данной больницы. Блатны сделал здесь же прививку от коронавируса 27 декабря.

В настоящее время в стране проводится вакцинация медработников. В Пльзенском крае реестр вакцинированных пока ведется только в Университетской больнице города Пльзень. По словам губернатора региона Илоны Маурицовой, будет создана рабочая группа, которая поможет создать регистр для других больниц в регионе. «В январе, когда должны начаться вакцинации и в наших региональных больницах, регистр будет функционировать и, конечно же, он будет объединен с центральным регистром», - сказала Маурицова.

Источник: novinky.cz