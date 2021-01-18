С 2014 года недвижимость в Чехии подорожала на 84%

В последнем квартале 2020 года выросли цены на квартиры в крупнейших городах Чешской Республики. Больше всего подорожали квартиры в Остраве, почти на пятую часть. Меньше всего — в Праге, на 10,2%.

Самые дорогие квартиры в Чешской Республике находятся в столице, здесь средняя цена составляет 102 812 крон за квадратный метр. Самые дешевые квартиры — в Усти-над-Лабем, они стоят 22 728 чешских крон за квадратный метр.

Цены поднялись во всех крупных чешских городах. Жилье в Усти-над-Лабем подорожало на 17,3%, в Градце-Кралове на 16,3%, в Оломоуце на 10,9% и в Брно на 12,8%.

Рост цен подтверждают и данные консалтинговой компании Deloitte. В третьем квартале прошлого года цены в Праге выросли в среднем на 15,8% в годовом исчислении до 70 300 крон за квадратный метр. С 2014 года стоимость недвижимости в Чехии выросла в среднем на 84%.

По мнению экспертов, одна из основных причин высоких цен — низкое предложение.

«Точно неизвестно, какие тенденции установятся на рынке недвижимости в следующем году, но пока наблюдается большой спрос на жилую недвижимость, а вот качественных предложений не так много», — комментируют ситуацию эксперты из Home Real Estate.

Недавно мы уже рассказывали, как изменился рынок недвижимости с начала пандемии коронавируса.

Источник: seznamzpravy.cz