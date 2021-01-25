Как декларировать недвижимость в Чехии в 2021 году

Каждый, кто приобрел недвижимость в 2020 году, обязан подать налоговую декларацию на недвижимость. Из-за пандемии Министерство финансов продлило срок подачи деклараций с 1 февраля до 1 апреля. Это исключение не применяется к недвижимости, которая находится в совместной собственности более чем одного человека. В этом случае последний день подачи деклараций — понедельник, 1 февраля.

Если недвижимость находится в совместной собственности и один из совладельцев хочет декларировать недвижимость в размере своей доли совместной собственности, он должен подать налоговую декларацию до 1 февраля 2021 года. Однако, если один из них будет подавать декларацию сразу за всех совладельцев, он сможет сделать это без штрафных санкций до 1 апреля 2021 года.

Каждый, кто приобрел квартиру, дом или даже земельный участок в прошлом году (покупка или подарок), обязан подать налоговую декларацию на недвижимость в налоговую инспекцию, на территории которой находится недвижимость.

Декларацию должен подавать и тот, кто давно владеет недвижимостью, но внес в нее изменения, которые влияют на расчет налога. Например, если владельцы продали часть земли или снесли сарай, они обязаны это задекларировать.

Если вы продали или пожертвовали свою собственность в прошлом году, также сообщите об этом в налоговую инспекцию.

Как заполнить налоговую декларацию

Налоговая форма состоит из четырех страниц на синем фоне. Все данные, которые вам нужно указать, вы можете получить из кадастра недвижимости (например, тип земли, площадь и т.д.).

На первой странице необходимо оставить основную информацию о себе: налогоплательщик (имя, адрес, дата рождения и т. д.) и соответствующий территориальный орган налоговой инспекции.

Вторая страница используется для заполнения данных по земельному налогу. На третьей странице вы предоставите конкретные данные для налога на здания и объекты, в частности, о площади и соответствующих коэффициентах, которые используются для расчета налога. У каждого муниципалитета они свои, вы можете найти их на портале налоговой администрации.

На четвертой странице налоговой декларации рассчитывается возникшее налоговое обязательство, вы указываете дату и подписываете налоговую декларацию.

Налог на недвижимость должен быть оплачен 31 мая 2021 года. Налоговая служба попросит вас оплатить соответствующую сумму с помощью платежного поручения. Если вы у вас есть "ящик данных физического лица" (datová schránka fyzické osoby), информация о налоговых обязательствах отправляется вам налоговым администратором прямо туда.

Уже несколько лет налог можно платить с помощью SIPO — чешская почта собирает платежи с физических лиц в пользу юридических. Нужно заполнить соответствующую форму для этой опции и доставить ее в налоговую инспекцию.

Если годовой налог на недвижимость не превышает суммы в пять тысяч крон, он уплачивается сразу. Если сумма больше, ее можно разделить на две части. Первый взнос должен быть оплачен до конца мая, а второй — до конца ноября.



В прошлом году многие новые владельцы недвижимости были довольны отменой налога на приобретение недвижимости, который платил покупатель в размере 4% от цены собственности. Налог был отменен с обратной силой для тех случаев, когда внесение права в кадастр недвижимости было произведено в декабре 2019 года и позже. Налог на приобретение недвижимости больше не применяется к тем случаям, которые будут поданы на внесение в кадастр недвижимости 26 сентября 2020 года или позже, а также к случаям, когда срок подачи налоговой декларации истек 31 марта.

Еще одно изменение, произошедшее в прошлом году, это корректировка лимита вычета процентов по ипотеке и кредитам от строительных обществ из налоговой базы. Нынешнюю сумму в 300 тысяч крон по-прежнему смогут вычесть те, кто до конца прошлого года оформил кредит на собственное жилье. Общая экономия налогов для них составляет максимум 45 тысяч крон в год. Если сделать это после 1 января 2021 года, то из налоговой базы можно вычесть уплаченные проценты в размере до 150 000 чешских крон. Это экономит на налогах максимум 22 500 чешских крон в год.

Источник: novinky.cz