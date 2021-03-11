Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.22
USD
21.9
RUB
0.3
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04d 11 °C
Технологии и инновации: что мешает расти стартапам в Чехии

Технологии и инновации: что мешает расти стартапам в Чехии

420on 243 0
Чешская Республика набирает обороты в развитии технологий. Здесь уже давно и активно развиваются ИТ-компании, специализирующиеся на программном обеспечении и электронной коммерции — Avast, Alza, Kiwi. В последние годы появляется все больше инновационных стартапов. Это неудивительно, потому что в Чехии есть много больших преимуществ для запуска новых проектов.
Технологии и инновации: что мешает расти стартапам в Чехии

Чешские технологические компании вошли в топ рейтинга Deloitte Fast 50 CE

Консалтинговый гигант Deloitte уже отметил инновационный потенциал чешских технологических компаний. Он внес их в свой рейтинг Fast 50 CE. Это список самых быстрорастущих компаний Центральной и Восточной Европы. К слову, в 2020 году в этот список вошла 21 чешская компания. Самую высокую позицию заняла логистическая служба DoDo, которая доставляет продукты, еду из ресторанов и посылки. В 2020 году DoDo выросла на 8427% и заняла второе место в общем рейтинге. Компании UlovDomov.cz и FAVI заняли третье и четвертое места. 

Чешские фирмы стали лидерами и во второй категории Rising Stars. Этот рейтинг оценивает молодые компании, которые только появились на рынке. Из двадцати пяти позиций десять заняли чешские стартапы. Семь из них попали в ТОП-10, в том числе победитель —  платформа FTMO для перспективных трейдеров, которым она предоставляет финансовый капитал. Этот рейтинг показал, что Чехия — лидер в сфере технологических инноваций не только в Центральной Европе.

«Чешская Республика сочетает в себе множество факторов, благодаря которым ей суждено стать одним из ключевых технологических центров Европы. Прекрасные условия жизни, качественная система образования, присутствие на рынке крупных компаний открывают для нашей страны очень многообещающие перспективы на ближайшие годы», — говорит Ян Свобода, основатель и управляющий партнер фонда технологий и инноваций PRIME FUND.

В будущем Чехии нужно развивать hardware инфраструктуру

Хотя чешский рынок технологий развивается в правильном направлении, ему еще предстоит сделать ряд шагов, чтобы достичь уровня западных стран. 

В Чехии, например, не развит hardware-сектор. Есть исключения, такие как Prusa Research, Snuggs или несколько компаний, специализирующихся на производстве нановолокон. И все-таки в этом вопросе Чехия отстает от конкурентов. Но почему? В чешском инвестиционном мире по-прежнему преобладают более консервативно настроенные инвесторы, и нет сети бизнес-ангелов и инвесторов из категории FFF (friends, family and fools), которые вкладывали бы деньги в более рискованные проекты. Поэтому компаниям легче разработать программное обеспечение, а затем искать инвесторов, чем сначала собрать капитал и только потом заняться производством hardware.

По этой причине Чехия по-прежнему остается одной из стран, в которых на душу населения приходится очень мало молодых технологических компаний. Это не связано с отсутствием перспективных идей или финансовых ресурсов. Для развития не хватает активных инвесторов. Вопрос времени, когда зарубежные страны заметят чешский потенциал и  возьмут на себя решение этой проблемы.

 

Карина Тохтарова

 

Рассказать всем:
Темы
стартапы Чехия инновации технологии компании
Читайте
по теме 
Чехии не хватает стартапов и хороших менеджеров
14.06.2018 09:31 Экономика
Чехии не хватает стартапов и хороших менеджеров
3547 0
Чешский стартап поможет турагентствам и гостиницам
31.01.2018 10:25 Экономика
Чешский стартап поможет турагентствам и гостиницам
3685 0
Стартапы в Чехии на шаг позади, таланты душит бюрократия
14.10.2017 09:08 Экономика
Стартапы в Чехии на шаг позади, таланты душит бюрократия
4274 0
Чехи продвинули стартап, который учит детей читать
22.09.2017 13:03 Общество
Чехи продвинули стартап, который учит детей читать
3192 0
Последние новости:
11
марта
Почти половина жителей Чехии считают, что правительство не контролирует ситуацию с covid-19
11.03.2021 18:02 Общество
Почти половина жителей Чехии считают, что правительство не контролирует ситуацию с covid-19
94 0
Закрытый город Хеб в Чехии справился с пиком эпидемии коронавируса
11.03.2021 16:27 Общество
Закрытый город Хеб в Чехии справился с пиком эпидемии коронавируса
451 0
Чешский антивирусный гигант Avast заработал почти 11 миллиардов крон во время пандемии
11.03.2021 13:56 Экономика
Чешский антивирусный гигант Avast заработал почти 11 миллиардов крон во время пандемии
286 0
В Чехии зафиксировали три подозрительных смерти, которые могут быть связаны с вакцинацией
11.03.2021 11:02 Общество
В Чехии зафиксировали три подозрительных смерти, которые могут быть связаны с вакцинацией
1869 0
Чехия разработала лекарство от коронавируса
11.03.2021 10:01 Общество
Чехия разработала лекарство от коронавируса
2374 1
На выходных погода в Чехии испортится
11.03.2021 09:58 Общество
На выходных погода в Чехии испортится
1418 0
10
марта
Оппозиционный блок SPOLU опубликовал таблицу и план снятия ограничений в Чехии
10.03.2021 20:25 Общество
Оппозиционный блок SPOLU опубликовал таблицу и план снятия ограничений в Чехии
6038 0
Большой розыгрыш Dyson Airwrap Complete за 14.000,- Kč
10.03.2021 19:05 Общество
Большой розыгрыш Dyson Airwrap Complete за 14.000,- Kč
720 0
Оппозиция представила план возвращения к нормальной жизни в Чехии
10.03.2021 16:14 Политика
Оппозиция представила план возвращения к нормальной жизни в Чехии
3212 0
Президент Чехии хочет уволить министра здравоохранения
10.03.2021 19:23 Экономика
Президент Чехии хочет уволить министра здравоохранения
3481 0


Мобильная версия