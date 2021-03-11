Технологии и инновации: что мешает расти стартапам в Чехии

Чешская Республика набирает обороты в развитии технологий. Здесь уже давно и активно развиваются ИТ-компании, специализирующиеся на программном обеспечении и электронной коммерции — Avast, Alza, Kiwi. В последние годы появляется все больше инновационных стартапов. Это неудивительно, потому что в Чехии есть много больших преимуществ для запуска новых проектов.

Чешские технологические компании вошли в топ рейтинга Deloitte Fast 50 CE

Консалтинговый гигант Deloitte уже отметил инновационный потенциал чешских технологических компаний. Он внес их в свой рейтинг Fast 50 CE. Это список самых быстрорастущих компаний Центральной и Восточной Европы. К слову, в 2020 году в этот список вошла 21 чешская компания. Самую высокую позицию заняла логистическая служба DoDo, которая доставляет продукты, еду из ресторанов и посылки. В 2020 году DoDo выросла на 8427% и заняла второе место в общем рейтинге. Компании UlovDomov.cz и FAVI заняли третье и четвертое места.

Чешские фирмы стали лидерами и во второй категории Rising Stars. Этот рейтинг оценивает молодые компании, которые только появились на рынке. Из двадцати пяти позиций десять заняли чешские стартапы. Семь из них попали в ТОП-10, в том числе победитель — платформа FTMO для перспективных трейдеров, которым она предоставляет финансовый капитал. Этот рейтинг показал, что Чехия — лидер в сфере технологических инноваций не только в Центральной Европе.

«Чешская Республика сочетает в себе множество факторов, благодаря которым ей суждено стать одним из ключевых технологических центров Европы. Прекрасные условия жизни, качественная система образования, присутствие на рынке крупных компаний открывают для нашей страны очень многообещающие перспективы на ближайшие годы», — говорит Ян Свобода, основатель и управляющий партнер фонда технологий и инноваций PRIME FUND.

В будущем Чехии нужно развивать hardware инфраструктуру

Хотя чешский рынок технологий развивается в правильном направлении, ему еще предстоит сделать ряд шагов, чтобы достичь уровня западных стран.

В Чехии, например, не развит hardware-сектор. Есть исключения, такие как Prusa Research, Snuggs или несколько компаний, специализирующихся на производстве нановолокон. И все-таки в этом вопросе Чехия отстает от конкурентов. Но почему? В чешском инвестиционном мире по-прежнему преобладают более консервативно настроенные инвесторы, и нет сети бизнес-ангелов и инвесторов из категории FFF (friends, family and fools), которые вкладывали бы деньги в более рискованные проекты. Поэтому компаниям легче разработать программное обеспечение, а затем искать инвесторов, чем сначала собрать капитал и только потом заняться производством hardware.

По этой причине Чехия по-прежнему остается одной из стран, в которых на душу населения приходится очень мало молодых технологических компаний. Это не связано с отсутствием перспективных идей или финансовых ресурсов. Для развития не хватает активных инвесторов. Вопрос времени, когда зарубежные страны заметят чешский потенциал и возьмут на себя решение этой проблемы.

Карина Тохтарова