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ЕС планирует внедрить единый электронный кошелек-паспорт для оплаты услуг и хранения документов

ЕС планирует внедрить единый электронный кошелек-паспорт для оплаты услуг и хранения документов

420on.cz 133
Аренда автомобиля за границей, открытие банковского счета или обращение за медицинской помощью в Европе в будущем может стать проще. Европейская комиссия (ЕК) сегодня представила проект так называемого электронного кошелька, чтобы люди могли легко использовать электронные документы на всей территории Европейского Союза.
ЕС планирует внедрить единый электронный кошелек-паспорт для оплаты услуг и хранения документов

В период пандемии covid большая часть жизни перешла в цифровую среду. Кроме того, аналогичные цифровые кошельки уже были внедрены учреждениями и компаниями в отдельных государствах-членах.

«Европейская цифровая идентификация позволит нам делать на территории всего Евросоюза то, что мы делаем дома в своей стране, без каких-либо дополнительных затрат и с меньшими сложностями», — заявила сегодня вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Проект постановления обязывает государства-члены ЕС предоставлять цифровую идентификацию любому, кто ее запрашивает.  Документы, которые сейчас люди носят с собой в обычном бумажнике, можно будет сохранять в мобильном телефоне. Крупные интернет-платформы будут принимать платежи с помощью электронного кошелька.

В настоящее время различные формы цифровой идентификации используются людьми в 14 странах ЕС, включая Чехию. Доступ к ним имеет до 60% населения Евросоюза, но, по данным Брюсселя, использование электронных платежных систем ограничено, а иногда и очень сложно. Система нуждается в усовершенствовании.

«Электронные кошельки принесут пользу крупным и малым европейским компаниям, которые смогут предлагать новый спектр услуг», — сказал комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Критики проекта обеспокоены кражей конфиденциальных данных или потерей контроля над личной информацией в связи с цифровой идентификацией. По словам Вестагера, европейский цифровой кошелек будет иметь высший уровень безопасности, и люди будут знать, какие данные и кому они предоставляют.

Проект создания электронных кошельков будет обсуждаться странами-членами ЕС и Европейским парламентом во второй половине года. Одобрить его планируется в 2022 году.

 

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Источник: ceskenoviny.cz

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Европа Евросоюз платёжные карты законопроект интернет
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