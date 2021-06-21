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Государственные праздники в Чехии: когда открыты магазины?

Государственные праздники в Чехии: когда открыты магазины?

420on 29
В дни государственных праздников в Чехии многие путаются, когда магазины открыты, а когда нет. Открыты ли магазины во время приближающихся праздников: Дня славянских пророков Кирилла и Мефодия и Дня сожжения Яна Гуса? Мы подготовили для вас подборку государственных праздников до конца 2021 года с расписанием работы торговых центров.
Государственные праздники в Чехии: когда открыты магазины?

Как работают магазины?

Часы работы магазинов в праздничные дни регулируются Законом о часах розничной и оптовой продажи, который вступил в силу 1 октября 2016 года. Он предусматривает, что магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты в определенные праздничные дни. В следующем списке указаны все праздники оставшиеся в 2021 году государственные праздники и дни, когда магазины будут закрыты:

• 5 июля 2021 г. (понедельник) – День славянских пророков Кирилла и Мефодия, открыто

• 6. 7. 2021 (вторник) – День сожжения Яна Гуса, открыто

• 28 сентября 2021 г. (вторник) – День чешской государственности, закрыто

• 28 октября 2021 года (четверг) – День образования независимой Чехословакии, закрыто

• 17 ноября 2021 г. (среда) – День борьбы за свободу и демократию, открыто

• 24 декабря 2021 г. (пятница) – Рождество, открыто до 12:00

• 25. 12. 2021 (суббота) – Первый рождественский день, закрыто

• 26 декабря 2021 г. (воскресенье) – Второй рождественский день, закрыто

Базары, ломбарды и пункты выкупа мусора также должны оставаться закрытыми. Соблюдение закона контролирует ČOI (Чешская торговая инспекция) и налагает штрафы до одного миллиона крон за нарушение распорядка.

 

Источник: E15

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Темы
Чехия магазины Прага на русском праздники
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