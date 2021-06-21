Государственные праздники в Чехии: когда открыты магазины?

Как работают магазины?
Часы работы магазинов в праздничные дни регулируются Законом о часах розничной и оптовой продажи, который вступил в силу 1 октября 2016 года. Он предусматривает, что магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты в определенные праздничные дни. В следующем списке указаны все праздники оставшиеся в 2021 году государственные праздники и дни, когда магазины будут закрыты:
• 5 июля 2021 г. (понедельник) – День славянских пророков Кирилла и Мефодия, открыто
• 6. 7. 2021 (вторник) – День сожжения Яна Гуса, открыто
• 28 сентября 2021 г. (вторник) – День чешской государственности, закрыто
• 28 октября 2021 года (четверг) – День образования независимой Чехословакии, закрыто
• 17 ноября 2021 г. (среда) – День борьбы за свободу и демократию, открыто
• 24 декабря 2021 г. (пятница) – Рождество, открыто до 12:00
• 25. 12. 2021 (суббота) – Первый рождественский день, закрыто
• 26 декабря 2021 г. (воскресенье) – Второй рождественский день, закрыто
Базары, ломбарды и пункты выкупа мусора также должны оставаться закрытыми. Соблюдение закона контролирует ČOI (Чешская торговая инспекция) и налагает штрафы до одного миллиона крон за нарушение распорядка.
Источник: E15