Праздники и выходные дни в Чехии в 2023 году

В Чешской Республике отмечается 13 государственных праздников. В 2023 году 10 из них — в будние дни. Хотите насладиться как можно большим количеством выходных дней без необходимости брать отпуск? Узнайте, когда наступают так называемые длинные уикенды в 2023 году.

В общей сложности 10 государственных праздников выпадают на будние дни, так что вы можете рассчитывать на два дополнительных выходных дня по сравнению с 2022 годом. Длинные выходные (продоженые за счет государсвенных праздников) в этом году также могут порадовать — их будет пять. В 2022 году их было всего три.

Пасха каждый год ассоциируется с длинными выходными. Страстная пятница и пасхальный понедельник традиционно дают 4 выходных дня. В 2023 году длинные пасхальные выходные выпадают с 7 по 10 апреля.



Еще одни длинные выходные не заставят себя долго ждать. Оба майских государственных праздника, 1 мая и 8 мая, в 2023 году будут выпадать на понедельники. Это еще два долгих уикенда.

В летние месяцы государственные праздники не выпадают на дни, близкие к выходным. Поэтому долгих выходных летом не будет. Следующий долгий уикенд будет уже осенью благодаря 17 ноября — Дню борьбы за свободу и демократию — так как в 2023 году он будет отмечаться в пятницу.

Последние длинные выходные в 2023 году приходятся на Рождество. Первый и второй рождественские праздники выпадают на понедельник и вторник. Таким образом, вы сможете в полной мере насладиться рождественскими праздниками, имея четыре выходных дня.

Государственные праздники Чехии и выходные дни в 2023 году:

1 января (воскресенье) — День восстановления независимого чешского государства / Новый год

7 апреля (пятница) — Страстная пятница

10 апреля (понедельник) — Пасхальный понедельник (отдыхаем четыре дня, со 7 по 10 апреля, а католическая Пасха в 2023 году будет 9 апреля)

1 мая (понедельник) — День труда

8 мая (понедельник) — День Победы

5 июля (среда) — День славянских святых Кирилла и Мефодия

6 июля (четверг) — День казни Яна Гуса

28 сентября (четверг) — День чешской государственности

28 октября (суббота) — День возникновения независимой Чехословацкой Республики

17 ноября (пятница) — День борьбы за свободу и демократию

24 декабря (воскресенье) — Сочельник (Щедрый день)

25 декабря (понедельник) — Рождество

26 декабря (вторник) — второй день Рождества

Наглядно это можно увидеть на календаре, зеленыем цветом обозначены все государственные праздники в 2023 году.

Школьные каникулы в Чехии в 2023 году

Школьные каникулы включают в себя полугодовые, весенние, пасхальные, летние, осенние и рождественские каникулы. Когда будут проходить школьные каникулы в 2023 году?

Школьники вернутся в свои классы после Нового года во вторник 3 января. Вскоре после этого у них начнутся полугодовые каникулы. После школы закроются на один день в пятницу, 3 февраля.

Весенние каникулы, как обычно, проходят не синхронно, чтобы больше детей могло покататься на лыжах в горах. В Праге 1 — Праге 5 школьники отдохнут с 13 по 19 марта, в Праге 6 — Праге 10 — с 6 по 12 февраля, в Праге-Восток и Праге-Запад — с 13 по 19 февраля.

На Пасху школьники получают дополнительный выходной день по сравнению с теми, кто работает. Пасхальные каникулы выпадают на четверг 6 апреля 2023 года, что дает школьникам в общей сложности пять выходных дней.

Главные летние каникулы продлятся с 1 июля (суббота) по 3 сентября (воскресенье).

Хотя в 2023 году государственный праздник 28 октября выпадает на субботу, школьники не потеряют свой выходной. Осенние каникулы пройдут 26 и 27 октября 2023 года.

Рождественские каникулы начнутся в субботу — 23 декабря 2023 года и продлятся до вторника — 2 января 2024 года (включительно). Рождественские каникулы в этом году продлятся 11 дней.

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