Что может затруднить получение кредита в Чехии

Дешевые кредиты скоро уйдут в прошлое. Таков один из выводов круглого стола на тему «Ипотека в период посткоронавирусного бума», организованного еженедельником «Эконом».

В дискуссии приняли участие эксперты по банковскому сектору и финансам из BH Securities, Gepard Finance, Sberbank CZ и Assetio Management. Обсуждение показывает, что в нынешней неопределенной экономической ситуации банки внимательнее рассматривают претендентов на ипотеку. Помимо суммы дохода, банки учитывают еще и «безрассудные» траты.

Банки ничего не оставляют на волю случая при оценке соискателей ипотеки. Например, заявителям, чьи банки находят частые выплаты букмекерам несоразмерными их доходам, может быть отказано в ссуде. Благодаря строгим критериям оценки соискателей доля невыплаченных кредитов очень мала.

Ставки по ипотеке продолжат расти в ближайшие месяцы

Эксперты сошлись на том, что эпоха дешевой ипотеки на недвижимость подходит к концу. Постепенное повышение процентных ставок отразится на ценах на все банковские продукты и, следовательно, на ипотеке. Если вы хотите взять дешевую ипотеку, сейчас — последний шанс.

Во время пандемии интерес к ипотеке вырос вдвое

В Чехии традиционно собственное жилье считается нормой и приоритетом. Кроме того, для большинства отдельных инвесторов вложение в недвижимость более приемлемо, чем, например, в акции или облигации. Неуверенность в экономическом развитии и поток дешевых денег в экономику могут вызвать рост инфляции. Вот почему многие люди пытаются защитить свои сбережения, инвестируя в недвижимость.

Тем, кто интересуется «бесперспективными» секторами экономики, получить кредит сложно

Из-за пандемии, помимо стабильности доходов, банки также оценивают сегмент экономики, в котором работает заявитель. В невыгодном положении находятся те люди, которые заняты в сфере туризма, гастрономии и гостеприимства. Для них получить ипотеку может быть труднее. Напротив, у людей, которые работают в сфере информационных технологий или логистики, не возникнет проблем с получением ипотеки. Важность этого сектора возросла во время пандемии из-за перехода многих видов деятельности в онлайн.

В первом полугодии 2021 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму 179 млрд крон

Несмотря на пандемию, 2020 год считался рекордным по объему выданных ипотечных кредитов. Ожидается, что в этом году тенденция продолжится. В первом полугодии 2021 года банки уже выдали 179 миллиардов крон, а общий объем ипотечных кредитов может достичь 300 миллиардов крон.

Специалисты 420on с радостью проконсультируют вас по вопросам покупки жилья и получения ипотеки в Чехии, помогут оценить перспективы и принять правильное решение. Отправляйте свои вопросы на [email protected]