В Чехии ушёл с рынка еще один поставщик энергии и газа

Чешская компания Kolibřík Energie, которая поставляет электроэнергию и природный газ примерно 30 000 потребителям, объявила о прекращении деятельности на рынке.

Как и Bohemia Energy, она направила своих клиентов к поставщикам последней инстанции. По данным оператора рынка электроэнергии, у Kolibřík Energie в настоящее время около 18 000 клиентов, потребляющих электроэнергию, и более 10 000 клиентов, потребляющих газ.

«Учитывая текущую ситуацию на энергетических рынках, мы не можем обеспечить поставки электроэнергии и газа на согласованных условиях. По этой причине с 19 октября 2021 года поставка электроэнергии и газа для всех наших клиентов будет осуществляться поставщиком последней инстанции», - говорится на сайте компании.

Kolobřík Energie поставляла электроэнергию и газ не только прямым клиентам, но и клиентам проекта Scout Energy, эксклюзивным поставщиком которого она была. В течение шести месяцев клиенты должны заключить контракт с новым поставщиком, однако цены, основанные на ситуации на фондовой бирже, будут значительно выше, чем они платили до сих пор.

Kolibřík Energy является дочерней компанией Armex Energy. По имеющейся информации, в 2020 году она поставляли электроэнергию примерно 55 000 потребителей. Компания существует на рынке с 2005 года. В прошлом году компания заняла третье место в опросе Fairest Energy Supplier 2020 года.

Источник: ceskenoviny.cz

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