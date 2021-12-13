Чешские компании требуют от государства 15 миллиардов крон за убытки от эпидемии COVID-19

​В Чехии поступило около 900 требований о возмещении убытков, которые возникли у людей и компаний с начала пандемии из-за правительственных мер против коронавируса. Претензии на общую сумму около 15 миллиардов крон зарегистрированы Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения.

Большинство предпринимателей заявили претензии в прошлом году. Новые жалобы в связи с осенними противоэпидемическими мерами пока не поступали в МВД и Минздрав.

В МВД зарегистрировано почти 600 исков о возмещении убытков, причиненных государственными ограничениями в связи с пандемией, которые были применены в соответствии с законом о кризисном положении. Общая сумма составляет 10,5 млрд крон. По закону потерпевшая сторона должна заявить о своем иске о возмещении ущерба в течение шести месяцев после того, как ей стало известно об ущербе.

«Всего подано 110 заявок от физических лиц и 481 заявление от юридических лиц. По состоянию на 2 декабря Министерство внутренних дел также зарегистрировало 25 исков с исками на общую сумму 186,9 миллионов крон», — сообщил пресс-секретарь министерства Адам Резлер.

Компании обращались за компенсацией в основном из-за закрытия магазинов, ресторанов или отелей, в то время как некоторые люди требовали компенсации затрат, связанных с нереализованными зарубежными поездками.

Просьбы о компенсации в связи с антикризисными мерами также регистрируются Министерством здравоохранения. Всего их около 300 на общую сумму почти 4,5 миллиарда крон. 75% заявлений поданы компаниями, 25% — физлицами.

«Пока не принято никакого решения по какому-либо вопросу», — сказал Даниэль Кёппл, пресс-секретарь Министерства здравоохранения.

Источник: novinky.cz