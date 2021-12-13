Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.35
USD
22.4
RUB
0.3
UAH
0.83
Энциклопедия Карта Погода
04n 5 °C
Чешские компании требуют от государства 15 миллиардов крон за убытки от эпидемии COVID-19

Чешские компании требуют от государства 15 миллиардов крон за убытки от эпидемии COVID-19

420on.cz 165
​В Чехии поступило около 900 требований о возмещении убытков, которые возникли у людей и компаний с начала пандемии из-за правительственных мер против коронавируса. Претензии на общую сумму около 15 миллиардов крон зарегистрированы Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения.
Чешские компании требуют от государства 15 миллиардов крон за убытки от эпидемии COVID-19

Большинство предпринимателей заявили претензии в прошлом году. Новые жалобы в связи с осенними противоэпидемическими мерами пока не поступали в МВД и Минздрав.

В МВД зарегистрировано почти 600 исков о возмещении убытков, причиненных государственными ограничениями в связи с пандемией, которые были применены в соответствии с законом о кризисном положении. Общая сумма составляет 10,5 млрд крон. По закону потерпевшая сторона должна заявить о своем иске о возмещении ущерба в течение шести месяцев после того, как ей стало известно об ущербе.

«Всего подано 110 заявок от физических лиц и 481 заявление от юридических лиц. По состоянию на 2 декабря Министерство внутренних дел также зарегистрировало 25 исков с исками на общую сумму 186,9 миллионов крон», — сообщил пресс-секретарь министерства Адам Резлер.

Компании обращались за компенсацией в основном из-за закрытия магазинов, ресторанов или отелей, в то время как некоторые люди требовали компенсации затрат, связанных с нереализованными зарубежными поездками.

Просьбы о компенсации в связи с антикризисными мерами также регистрируются Министерством здравоохранения. Всего их около 300 на общую сумму почти 4,5 миллиарда крон. 75% заявлений поданы компаниями, 25% — физлицами.

«Пока не принято никакого решения по какому-либо вопросу», — сказал Даниэль Кёппл, пресс-секретарь Министерства здравоохранения.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус компенсация Чехия Министерство здравоохранения бизнес индивидуальный предприниматель
Читайте
по теме 
В Чехии открыта регистрация на прививки от коронавируса для детей от 5 лет
13.12.2021 08:28 Коронавирус
В Чехии открыта регистрация на прививки от коронавируса для детей от 5 лет
410
В Чехии официально подтверждены еще шесть случаев омикрона
12.12.2021 19:15 Коронавирус
В Чехии официально подтверждены еще шесть случаев омикрона
1170
Тысячи противников обязательной вакцинации протестуют в Праге
12.12.2021 16:02 Общество
Тысячи противников обязательной вакцинации протестуют в Праге
1762
Чехи во время пандемии стали покупать подземные бункеры
11.12.2021 16:54 Экономика
Чехи во время пандемии стали покупать подземные бункеры
2640
Последние новости:
13
декабря
Цена на электроэнергию в Чехии вырастет на 50%, на газ — еще больше
13.12.2021 13:35 Экономика
Цена на электроэнергию в Чехии вырастет на 50%, на газ — еще больше
884
Новое правительство Чехии хочет смягчить штрафы за хранение конопли
13.12.2021 11:25 Общество
Новое правительство Чехии хочет смягчить штрафы за хранение конопли
585
Из-за технической неисправности в центре Праги не работает метро
13.12.2021 09:40 Общество
Из-за технической неисправности в центре Праги не работает метро
926
В Чехии открыта регистрация на прививки от коронавируса для детей от 5 лет
13.12.2021 08:28 Коронавирус
В Чехии открыта регистрация на прививки от коронавируса для детей от 5 лет
410
12
декабря
В Чехии официально подтверждены еще шесть случаев омикрона
12.12.2021 19:15 Коронавирус
В Чехии официально подтверждены еще шесть случаев омикрона
1170
Тысячи противников обязательной вакцинации протестуют в Праге
12.12.2021 16:02 Общество
Тысячи противников обязательной вакцинации протестуют в Праге
1762
Двое пражан продавали в Интернете товары, которых у них не было. Ущерб превысил 1 миллион крон.
12.12.2021 09:22 Общество
Двое пражан продавали в Интернете товары, которых у них не было. Ущерб превысил 1 миллион крон.
1445
Опрос показал, что большинство чехов следят за скидками при покупках
12.12.2021 09:00 Экономика
Опрос показал, что большинство чехов следят за скидками при покупках
996
11
декабря
В пражский зоопарк привезли вомбата
11.12.2021 16:19 Общество
В пражский зоопарк привезли вомбата
1787
Чехи во время пандемии стали покупать подземные бункеры
11.12.2021 16:54 Экономика
Чехи во время пандемии стали покупать подземные бункеры
2640


Мобильная версия