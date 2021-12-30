Авиакомпания Smartwings закончила 2020 год с убытком в 2,5 миллиарда крон

В прошлом году чешская авиакомпания Smartwings получила убыток в 2,5 миллиарда крон после прибыли в 133,4 миллиона крон годом ранее. Из-за эпидемии covid-19 количество пассажиров сократилось более чем на 80%.

Об этом ČTK сообщила сегодня пресс-секретарь Smartwings Владимира Дуфкова. Из-за пандемии covid-19 самолеты Smartwings не летали часть прошлого года. Количество перевезенных пассажиров за весь 2020 год упало на 84%. Компания оценила потерю продаж в 13,8 миллиарда крон. Пресс-секретарь сообщила, что в результате пандемии и последующих действий Smartwings пришлось принять меры жесткой экономии и уволить 600 сотрудников.

Иржи Юран, член совета директоров и финансовый директор Smartwings, считает прошедший год самым сложным за 25-летнюю историю компании. «Мы предполагаем, что экономический результат на 2021 год закончится положительными цифрами, и в течение 2022 года мы верим в дальнейшее восстановление спроса», — сказал он.

На результаты прошлого года повлияли на убытки от вынужденной остановки самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация этих самолетов была остановлена во всем мире в марте 2019 года из-за двух аварий в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли 346 человек. Smartwings смогла вернуть их в эксплуатацию в конце прошлого года, то есть почти через два года. У компании семь самолетов этого типа. Всего авиапарк Smartwings Group насчитывает 43 самолета.

По словам пресс-секретаря авиакомпании, на результат также негативно повлияла девальвация финансовых вложений в дочерние компании Czech Airlines, находящиеся в состоянии банкротства с марта этого года. В июне суд одобрил реорганизацию Czech Airlines, которую должна подготовить материнская компания Smartwings.

В марте этого года Smartwings заключила соглашение с банками, возглавляемыми UniCredit Bank, благодаря которому они получили ссуду в размере двух миллиардов крон, которая на 80% гарантирована EGAP. Компания также получила финансовую помощь в размере порядка сотен миллионов крон от своих чешских акционеров, особенно от Unimex Group.

Источник: ceskenoviny.cz