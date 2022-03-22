Власти Чехии начали выдавать гуманитарные пособия 5000 крон для беженцев

Бюро по трудоустройству начали оформление гуманитарного пособия 5000 крон для беженцев из Украины.

Беженцы, прибывшие в Чешскую Республику после 24 февраля и получившие защиту или временную визу, имеют право на гуманитарную помощь в размере 5000 крон для обеспечения потребностей и приобретения основного оборудования для начала жизни в Чешской Республике. Люди могут получить пятитысячную поддержку повторно, если потребуется, в ближайшие пять месяцев.

До сих пор Бюро труда выплачивало специальную экстренную помощь. Взрослый мог получить сумму до прожиточного минимума в 2490 крон, а дети в зависимости от их возраста от 1970 до 2770 крон. По словам Беранковой, в офис поступило в общей сложности 111 000 заявок на эту поддержку.

У отделений снова образовались очереди. До сегодня воспользоваться новым онлайн-приложением могли только люди, прибывшие в Чехию в первые дни российского вторжения и получившие визу беженца до 4 марта. С сегодняшнего дня — до 8 марта.

Заявитель может получить доступ к заявке через веб-сайт министерства. Не позднее 28 марта сервис должен будет функционировать полностью.

Министр труда Мариан Юречка призвал новоприбывших украинцев подавать заявки онлайн, чтобы ускорить процесс, а также как можно скорее открыть счет в чешском банке:

«Что касается возможности разрешения огромного натиска на отделения, Бюро труда в первую очередь пытается мотивировать новичков как можно скорее открыть счет в чешском банке», — сказала пресс-секретарь. По ее словам, в некоторых филиалах продлили часы работы, пока помогают коллеги из других отделов.

Министерство и бюро по трудоустройству не сообщили, сколько человек обратилось за новой гуманитарной помощью в первый день и сколько воспользовалось приложением.

Источник: ceskenoviny.cz

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