Банковские ячейки в чешских банках: сохраните самое ценное

Если у вас есть дорогие сердцу фамильные драгоценности, которые вы опасаетесь оставлять дома, или важные ценные бумаги, которым не место в вашем офисе, то существует проверенный способ решения подобных вопросов – это хранение ценностей в банковской ячейке. Рассказываем, что это такое, кому она может пригодиться и как воспользоваться данной услугой.

Что такое банковская ячейка и что можно в ней хранить?

Банковская ячейка, или камера хранения (чеш. bezpečnostní schránka), по сути, представляет собой личный арендованный сейф в банке. Аренда осуществляется исключительно на основании письменного договора. Вся информация об аренде и содержимом сейфа является частью банковской тайны.

Ячейку можно арендовать для хранения денег, драгоценностей, коллекционных изданий, ценных бумаг и т.п. Однако, стоит учесть, что в ней нельзя размещать запрещённые виды предметов вроде оружия, наркотиков, взрывчатки, токсичных или радиоактивных веществ, а также продукты или другие скоропортящиеся вещи. Полный перечень разрешённых и запрещённых предметов хранения указывается в договоре с банком.

В долгосрочной перспективе хранение крупной суммы денег в банковской ячейке не особо практично, т.к. проценты на них «не капают». Однако, сейф часто используют для временного хранения наличности или для безопасной передачи денег при оформлении крупных сделок — например, при покупке недвижимости.

Как это работает?

Для оформления услуги необходимо посетить отделение банка и предоставить удостоверение личности. В некоторых банках обязательным условием является наличие у потенциального арендатора счёта в данной организации.

После подписания договора и оплаты услуги арендатору предоставляют доступ к ячейке. Арендованный сейф обычно имеет два ключа, один ключ оставляет себе клиент, другой находится в распоряжении уполномоченного сотрудника банка. Также доступ к ячейке арендатор может предоставить третьему лицу, официально уведомив представителей банка. Обычно получить доступ к своему имуществу в банке можно лишь в рабочие часы конкретного филиала.

Какие у арендатора гарантии сохранности?

В случае пропажи имущества из ячейки банк будет опираться на вид договора, заключённого с арендатором. Как правило, существует два основных вида договора предоставляемых услуг по хранению – обычный и с ответственным хранением. В первом случае банк не контролирует, что находится в ячейке, опись содержимого сотрудниками банка не ведётся, а следовательно, доказать нахождение конкретных украденных вещей будет затруднительно. В этом случае ценное имущество зачастую страхуют отдельно. Банк отвечает за сохранность самого сейфа.

В случае с договором ответственного хранения банк обеспечивает сохранность содержимого. Ценности, при этом, принимают и выдают исключительно по описи и в присутствии сотрудника банка. При исчезновении доказать наличие конкретных предметов и их стоимость для возмещения убытков в этом случае уже не составит труда. Данная услуга предоставляется не во всех банках.

Для того, чтобы избежать недоразумений, необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора конкретного банка.

А если экзекуция?

Несмотря на то, что содержимое сейфа является банковской тайной, в случае, если судебный пристав обнаружит имущество арендатора, банк обязан сообщить ему о том, что вы арендовали. Спустя время судебный пристав будет вести переговоры с вами о совместном открытии ячейки.

Чешские банки и условия хранения

В Чехии услугу по предоставлению аренды сейфа предлагают не все банки и филиалы. Это, прежде всего, обусловлено масштабом самого банка, его системы безопасности, а также спецификой (размерами и надёжностью) конкретного филиала.

Рассмотрим некоторые предложения:

— Česká spořitelna предоставляет услуги по аренде банковских ячеек практически в полутора сотне своих филиалов. Цена варьируется от размера ячейки, наименьшая – от 726 крон/год (вкл. НДС), а наивысшая – 24 200 крон/год (вкл. НДС). За задержанный платёж по аренде взымается 500 крон. Подробная информация на официальном сайте и в филиалах банка.

— ČSOB предлагает данную услугу в 80 своих филиалах по всей Чехии. Банк устанавливает плату за сейф в нескольких диапазонах в зависимости от его объёма. Наименьший размер ячейки, как правило, составляет 7 см х 24 см х 36 см, а стоимость её аренды – 1.200 крон/год или 100 крон/мес. (без НДС). Если вы не заберёте содержимое почтового сейфа вовремя, банк взимает дополнительную арендную плату. Содержимое ячейки обычно страхуется на сумму 800.000 крон. Более подробная информация предоставляется в банке по запросу.

— Komerční banka (KB) предлагает хранение ценностей общей стоимостью до 10.000.000 крон в более чем 130 филиалах страны. Банк предоставляет данную услугу не только своим клиентам, но лицам, не имеющим счёт в КВ. Для них ценник по аренде сейфа будет практически в два раза выше.

Для клиентов, имеющих счёт в КВ, с объёмом хранящегося имущества до 15.000 см³, годовая аренда банковской ячейки составит 2.000 крон/год (без НДС), с объёмом от 15.000 см³ до 30.000 см³ – 3.500 крон/год (без НДС), с объёмом от 30.000 см³ до 50.000 см³ – 5.000 крон/год (без НДС). Подробности на официальном сайте и в филиалах банка.

— В Raiffeisenbank – наиболее лаконичный подход в соотношении размеров и стоимости аренды сейфов. В банке предлагают три вида ячеек – малая, средняя и большая с годовой оплатой 6.000, 8.000 и 10.000 крон (вкл. НДС) соответственно. Данная услуга предоставляется в более чем 30 филиалах по всей Чехии. Однако на официальном сайте список не опубликован, и за любой дополнительной информацией по аренде ячеек необходимо напрямую обращаться к сотрудникам банка.



Важно отметить, что помимо банков, услуги по аренде банковских ячеек предоставляют также небанковские коммерческие организации, такие, как Artesa, Prague Safe Deposit и 24Safe. Одним из преимуществ данных организаций является то, что доступ к своей ячейке вы будете иметь круглосуточно вне зависимости от часов работы филиала. Кроме того, в небанковских организациях есть возможность оформления анонимного сейфа.

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