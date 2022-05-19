Пять лет в чешской тюрьме за наивность? Как мошенники используют беженцев для доступа к украденным деньгам

Мошенники используют украинских беженцев, чтобы получить доступ к деньгам людей, у которых они ранее выманили доступ к их счетам и платежным картам. Злоумышленники пользуются доверчивостью украинцев и их затруднительным положением. Они обещают им несколько сотен крон, если они разрешат отправить на их счета сотни тысяч. Украинцы снимают деньги и передают мошенникам, не подозревая, что деньги украдены.

Полиция зарегистрировала более сотни таких случаев. Криминалисты предупреждают беженцев, что принятие на счет украденных денег и их передача даже по незнанию нарушает закон.

«Моя платежная карта не работает, а счета в Чехии у меня нет, но мне очень нужно перевести деньги из Украины», — обратился русскоязычный мужчина к группе украинских беженцев в одном из торговых центров Праги.

Он взял у них номера банковских счетов и спросил, можно ли ему перевести им деньги. Далее он попросил немедленно снять деньги в банкомате и передать наличные ему. За помощь обещал тысячу крон.

Украинцы, две супружеские пары, — выполнили его просьбу. Мужчина также убедил их, что хочет пожертвовать деньги на благотворительность. Как только они кивнули, на их счета стали поступать различные суммы денег. «В общей сложности это было более миллиона крон», — сказал представитель полиции Ондржей Моравчик.

При этом столько же потеряли и реальные владельцы денег. Мужчина, который обратился к украинцам, ранее обманным путем выманивал доступ к аккаунтам у других жертв. Он использовал беженцев, чтобы получить доступ к этим деньгам. Незаметно, без банковской истории и записи камер, которые обычно висят возле банкоматов.

«В последние недели мы стали свидетелями случаев, когда злоумышленники мошенническим путем запрашивали у людей данные доступа к своим счетам, а затем, злоупотребляя доверием украинских беженцев, снимали эти мошеннически полученные деньги в банкоматах», — подтверждает Моравчик.

Мошенники делают это, чтобы не попасть на записи камер в банках или банкоматах. «Мы зарегистрировали более сотни таких случаев по всей Чешской Республике», — добавляет он.

Изощренное мошенничество

Большинство этих случаев имеют одинаковый сценарий. Вначале мошенники занимаются вымогательством данных аккаунта и кредитной карты жертвы. По словам Ондржея Капра из отдела экономических преступлений Президиума полиции, который занимается этими делами, преступники действуют через объявления.

Человеку, который что-то предлагает, пишут, что их интересует его товар, но оплатить могут только через платежный шлюз. Они предложат продавцу, чтобы товар забрал курьер. Через несколько минут пришлют сообщение о том, что деньги уже отправлені, а также пришлют подтверждение о якобы перечислении денег.

Теперь продавцу остается только «получить» деньги. И вот тут начинается основная и самая изощренная часть мошенничества. Они отправят продавцу форму, ничем не отличающуюся от обычного входа на сайт реального банковского учреждения, где заинтересованное лицо должно заполнить логин, пароль, а также код авторизации, который приходит на его мобильный телефон.

Форма выглядит как настоящая

Однако на самом деле форма является поддельной и служит только для предоставления доступа к информации об учетной записи жертвы. «Они могут выманивать конфиденциальную информацию о платежных картах и ​​банковских счетах, включая PIN-коды и подтверждающие SMS-сообщения», — предупреждает криминалист Капр.

«Таким образом, злоумышленники могут не только украсть все средства со счета, но и взять кредит на имя потерпевших», — предупреждает он.

По его словам, мошенники постоянно совершенствуют свои методы. «Они делают это методом проб и ошибок. Если схема сработает, то в следующий раз ее повторят, если нет — поменяют тактику», — говорит Капр. По его словам, у обычного пользователя мало шансов распознать мошенничество.

У следователя есть один совет: «Если кто-то хочет отправить вам деньги — достаточно номера вашего счета. Ничего больше. Всегда анализируйте свои действияя и не позволяте себя принудить или запугать».

Мошенники также используют другие методы для получения данных от людей. Они изображают из себя банкиров или полицейских, которые, как это ни парадоксально, предостерегают от нападений мошенников. И они не только воруют у людей счета, но и берут кредиты на их имя.

«Время от времени к нам обращаться матери-одиночки, на которых повесили долг сразу триста, а то и восемьсот тысяч крон», — говорит криминалист Капр. Когда кто-то добровольно передает данные от своей учетной записи кому-то другому, то он должен сам возместить ущерб.

Как ищут людей для обманных схем

Как только мошенники получат данные счета, им необходимо получить доступ к деньгам. Они знают, что банк следит за финансовыми операциями и то, что они раскроют себя, переведя деньги со счета жертвы на свой. А еще они знают, что банкоматы охраняются камерами.

Им нужен кто-то, кто сделает это за них. Для этого используют беженцев

Помимо поиска людей на улице или в торговых центрах, они также ориентируются на людей, ищущих работу. По словам криминалиста Капра, полиция уже зафиксировала несколько случаев, когда мошенники находили человека, который давал объявление о поиске работы в социальной сети Telegram.

Потом пообещали им небольшое вознаграждение за перевод и вывод денег. «Мы нашли, например, предложение работы водителем. Потом он фактически ездил по банкоматам и снимал деньги», — рассказал Капр.

Полиция предупреждает беженцев

Почему используют именно украинцев? По словам пресс-секретаря полиции Ондржея Моравчика, вероятная причина в том, что «вербовщики» часто говорят по-русски, и если они обращаются к украинским беженцам, то те не будут такими бдительными и подозрительными, как чехи в той же ситуации.

А также в том, что беженцы находятся в гораздо более безвыходном положении, на них легче повлиять, и если кто-то предложит им за такую ​​помощь тысячу, они соглашаются. Но не всегда они получают вознаграждение в конце. Например, группа украинцев не получила тысячу крон, которую «вербовщик» обещал за помощь в упомянутом деле в пражском торговом центре.

Кроме того, Моравчик предупреждает, что в нарушении закона может быть обвинен даже человек, который просто снял деньги.

«Таким образом, легко может случиться, что человека могут заподозрить в легализации доходов, полученных преступным путем, даже по небрежности, потому что эта легализация является преступлением в Чешской Республике», — сказал Моравчик. В крайнем случае за легализацию грозит до пяти лет лишения свободы.



Источник: irozhlas.cz

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