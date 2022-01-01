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Хорватия с 1 января 2023 года перейдет на евро

Хорватия с 1 января 2023 года перейдет на евро

Партнер рубрики:
420on.cz
02 июня
09:08
188
Хорватия предприняла ключевой шаг в среду, чтобы начать использовать евро в качестве своей валюты с января следующего года. Еврокомиссия пришла к выводу, что страна соответствует всем необходимым критериям и может стать двадцатым членом еврозоны за семь месяцев.

Хорватия с 1 января 2023 года перейдет на евро

Хорватский парламент уже одобрил необходимый закон, а окончательное слово будет предоставлено государствам-членам в июле, чье согласие должно носить скорее формальный характер. По мнению комиссии, остальные шесть стран, включая Чехию, выполняют лишь часть необходимых условий на пути к единой валюте.

«Европейская комиссия сегодня пришла к выводу, что Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года, в результате чего число государств-членов еврозоны достигнет двадцати», — говорится в заявлении исполнительного директора ЕС.

«Это укрепит хорватскую экономику, что принесет пользу гражданам, бизнесу и обществу в целом. Принятие Хорватией евро также укрепит сам евро», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейский центральный банк заявил в своей оценке, что экономика Хорватии оставалась достаточно синхронизированной с остальной частью еврозоны, хотя ее инфляция и государственный долг резко выросли из-за последствий пандемии и российского вторжения в Украину.

Расширение еврозоны должно быть поддержано в конце июня в Брюсселе лидерами стран-членов, а затем окончательно подтверждено представителями правительств в Совете ЕС.

В середине мая парламент Хорватии принял закон, разрешающий введение евро с января. Уже в сентябре цены в Хорватии начнут показывать цены как в текущих кунах, так и в евро. Обе валюты должны быть действительны в течение следующего года, прежде чем останется только европейская.

Все страны ЕС обязаны ввести евро, только Дания договорилась об исключении. Сегодня почти 340 миллионов человек в 19 государствах-членах Евросоюза платят в евро.

Источник: novinky.cz

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Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".

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