Чешский национальный банк не стал менять ключевую ставку и ожидает инфляцию на уровне 20 процентов

​Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) оставил базовую процентную ставку на уровне 7%. Впервые заседание совета состоялось под руководством нового управляющего ЧНБ Алеша Михла, который является противником предыдущего повышения ставки. Центробанк ожидает, что годовой рост потребительских цен осенью составит около 20%, а средняя инфляция в этом году составит 16,5%.

Аналитики не удивились такому решению, по их мнению, осенью может произойти очередное умеренное повышение ставок. ЧНБ также улучшил оценку экономического развития на этот год и, напротив, ухудшил ее на следующий год.

Правление банка действовало в новом составе, Михл занял пост управляющего в начале июля, при этом сменились трое членов правления из семи. По словам губернатора, пять членов совета поддержали сегодняшнее решение по ставке, а двое проголосовали за повышение ставки на один процентный пункт. Впервые ставки остались без изменений после семи последовательных повышений базовой ставки более чем на 0,25 процентных пункта.

По словам Михла, повышения ставок недостаточно для снижения инфляции, необходимы также умеренные требования к заработной плате и ответственная бюджетная политика. «Банковский совет теперь будет ждать дальнейших данных, чтобы оценить и решить на следующем заседании, останутся ли ставки стабильными или увеличатся», — добавил он.

На данный момент изменившееся правление банка Михла очень осторожно относится к ставкам, включая новых членов, отмечает аналитик Ян Буреш. На данный момент рынок предполагает, что ставки CNB могут вырасти в этом году, но незначительно, и не должны превышать 7,5%, сказал аналитик Чешской банковской ассоциации Якуб Сейдлер. Он добавил, что через год базовые ставки должны составить 6,5%.

По словам главы ЧНБ, чешская экономика сталкивается с сильным инфляционным давлением издержек, возникающим из-за внешней среды, а также с давлением спроса, возникающим из-за внутренней экономики. По его словам, потребление домохозяйств, которое играет ключевую роль в дальнейшем развитии инфляции со стороны спроса, сдерживается высокими ценами на энергоносители и продукты питания, негативными настроениями и более высокими процентными ставками. С другой стороны, уровень безработицы остается низким, добавил он.

ЧНБ повысил оценку инфляции в среднем до 16,5% за весь этот год с предыдущих 13,1%. Согласно последним опубликованным данным Чешского статистического управления, потребительские цены выросли на 17,2% в годовом исчислении в июне, ускорив их рост в двенадцатый раз подряд. «Мы находимся в периоде крайней неопределенности. Война на Украине и связанный с ней рост цен на энергоносители могут еще больше подстегнуть инфляцию», — сказал Михл в предисловии к Отчету о денежно-кредитной стабильности. В следующем году ЧНБ ожидает замедления инфляции до 9,5%, а в течение полутора лет — до 2%.

Источник: ceskenoviny.cz