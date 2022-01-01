Из-за введения евро Хорватия повысила свой кредитный рейтинг. Чешским инвесторам стоит задуматься

Хорватия присоединится к еврозоне в январе 2023 года, став двадцатой страной, где уже ввели евро. В ответ международные рейтинговые агентства повысили рейтинг страны до самого высокого уровня, который когда-либо был у Хорватии.

По данным международных рейтинговых агентств, сегодня Хорватия имеет лучшую инвестиционную и кредитную картину в своей истории, что является очень позитивным сигналом для финансовых рынков и для иностранных инвесторов, в том числе и чешских.

Чешские компании и предприниматели могут ознакомиться с Картой глобальных отраслевых возможностей в качестве отправной точки. Возможности в ближайшие годы в Хорватии — очень разнообразны. Согласно вышеупомянутому изданию МИД, основными темами являются модернизация промышленности, строительство новой транспортной инфраструктуры, водное хозяйство, здравоохранение и развитие сферы услуг.

Агенство Moody's повысило рейтинг Хорватии до Baa2 и поместило ее в инвестиционную категорию со стабильным прогнозом. Агентство Fitch сделало то же самое незадолго до этого, повысив инвестиционный кредитный рейтинг Хорватии до BBB со стабильным прогнозом. Standard & Poor's повысило рейтинг до более высокого инвестиционного уровня BBB.



Источник: export.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день