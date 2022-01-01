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Из-за введения евро Хорватия повысила свой кредитный рейтинг. Чешским инвесторам стоит задуматься

Из-за введения евро Хорватия повысила свой кредитный рейтинг. Чешским инвесторам стоит задуматься

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anastasiia-kn
05 августа
11:00
419
Хорватия присоединится к еврозоне в январе 2023 года, став двадцатой страной, где уже ввели евро. В ответ международные рейтинговые агентства повысили рейтинг страны до самого высокого уровня, который когда-либо был у Хорватии.

Из-за введения евро Хорватия повысила свой кредитный рейтинг. Чешским инвесторам стоит задуматься

По данным международных рейтинговых агентств, сегодня Хорватия имеет лучшую инвестиционную и кредитную картину в своей истории, что является очень позитивным сигналом для финансовых рынков и для иностранных инвесторов, в том числе и чешских. 

Чешские компании и предприниматели могут ознакомиться с Картой глобальных отраслевых возможностей в качестве отправной точки. Возможности в ближайшие годы в Хорватии — очень разнообразны. Согласно вышеупомянутому изданию МИД, основными темами являются модернизация промышленности, строительство новой транспортной инфраструктуры, водное хозяйство, здравоохранение и развитие сферы услуг. 

Агенство Moody's повысило рейтинг Хорватии до Baa2 и поместило ее в инвестиционную категорию со стабильным прогнозом. Агентство Fitch сделало то же самое незадолго до этого, повысив инвестиционный кредитный рейтинг Хорватии до BBB со стабильным прогнозом. Standard & Poor's повысило рейтинг до более высокого инвестиционного уровня BBB.
 

Источник: export.cz

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