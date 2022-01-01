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Цены на бензин в Чехии стали снижаться

Цены на бензин в Чехии стали снижаться

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Kochy
05 августа
13:10
266
​Нефть дешевеет на мировых рынках и чешские автозаправки тоже начинают реагировать на это. По сравнению с прошлой неделей цены на бензин и топливное топливо в Чехии упали более чем на крону.

Цены на бензин в Чехии стали снижаться

Natural 95 продается на автозаправочных станциях в среднем по 44,41 крон/л, что на 1,41 кроны меньше, чем неделю назад. Дизель подешевел на 1,10 кроны до в среднем 45,11 крон за литр. Это следует из данных CCS, которая отслеживает цены на топливо. По мнению аналитиков, цены на топливо в Чехии продолжат снижаться.

Несмотря на падение цен, топливо по-прежнему значительно дороже, чем год назад. В то время водители платили за литр бензина на 10,63 кроны меньше, чем сейчас, дизель был дешевле на 13,46 кроны.

«Цена нефти Brent North Sea упала до 98 долларов (около 2380 крон) за баррель. Однако для водителей отлично подходит то, что оптовые наценки на европейском рынке резко падают, особенно на бензин. В результате развитие на предстоящей неделе будет благоприятным для водителей. На следующей неделе мы ожидаем скидку еще 1,5 кроны за литр. Бензин станет дешевле», — сказал аналитик компании Finlord Борис Томчак.

Самое дешевое топливо теперь предлагают заправки в Пардубицком крае, где литр бензина стоит в среднем 43,68 крон, а литр дизельного топлива – 44,66 крон. Наоборот, топливо в Праге самое дорогое. В столице литр бензина стоит в среднем 46,22 крон, а литр дизельного топлива — 46,55 крон. Ни в одном другом регионе средние цены не превышали 46 крон.

Цены на топливо резко выросли в этом году на рубеже февраля и марта после начала российского вторжения в Украину. Еще 23 февраля литр бензина стоил в среднем около 37,40 крон, а дизель около 36,40 крон. Однако в течение двух последующих недель цена на бензин подскочила почти до 47,30 крон/л, а цена на дизельное топливо почти до 49,60 крон/л. С тех пор цены колебались. Бензин начал дешеветь на копейки с рекордных значений в конце июня, цена на дизтопливо снижается с начала июля.

Правительство приняло ряд мер против резкого роста цен на топливо. Среди прочего, с начала июня на четыре месяца снижен потребительский налог на бензин и дизельное топливо на 1,50 кроны за литр. Кабинет министров рассматривает возможность сохранения пониженного налога на потребление дизельного топлива на постоянной основе. Причина – конкуренция с соседними странами.

Источник: seznamzpravy.cz

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