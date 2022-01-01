Через два года чехи станут беднее почти на треть, прогнозирует Нацбанк

Новое правление Чешского национального банка (ЧНБ) во главе с Алешем Михлом представило пессимистичный прогноз дальнейшего развития событий. Цены вырастут на 20% в ближайшие месяцы, а инфляция будет выражаться двузначными числами в течение части следующего года. Таким образом, чехи станут значительно беднее.

По данным Чешского национального банка (ЧНБ), ближайшие два года будут мрачными, и у чехов произойдет значительное снижение покупательной способности, то есть они станут беднее - как минимум, на 30%.

В четверг совет ЧНБ впервые принял решение по процентным ставкам в своем новом составе и под руководством нового управляющего Алеша Михла. На заседании Центробанк сохранил базовую процентную ставку на уровне семи процентов, это решение основано на базовом сценарии летнего макроэкономического прогноза. Чешскую Республику ждет дальнейшее повышение цен, что также подтвердил Петр Крал, директор валютного отдела ЧНБ, в пятничном отчете. По его словам, в следующем году Чехию ожидает двузначный рост цен.

«Высокая инфляция будет отражать продолжающийся рост цен на газ и электроэнергию для населения и дальнейшее ускорение роста цен на продукты питания. Быстрое падение инфляции ниже десяти процентов в течение следующего года будет вызвано как исчезновением текущего чрезвычайного ценового давления, так и текущим ужесточением внутренних монетарных условий", - говорится в отчете.

Банковский совет оценил неопределенности и риски базового сценария летнего макроэкономического прогноза как существенные и идущие в обе стороны, т.е. в пользу и против роста цен. Источником инфляции в значительной степени являются сильные внешние ценовые шоки, не зависящие от внутренней денежно-кредитной политики, о чем уже заявил Михл на пресс-конференции в четверг.

Чешская экономика сталкивается с сочетанием чрезвычайно сильного инфляционного давления, которое приводит к ускорению общего роста цен. Инфляция продолжает быстро превышать долгосрочные максимумы. При этом на рост потребительских цен оказывает давление как рост издержек, отражающий внутренние и внешние факторы, в том числе рост цен на энергоносители, так и рост маржи отечественных производителей, продавцов и поставщиков услуг в условиях по-прежнему стабильных доходов населения. ситуация.

По оценкам ЧНБ, инфляция достигнет пика на рубеже лета и осени этого года, когда она немного превысит 20 процентов. В дальнейшем рост цен начнет замедляться, так как рост издержек производства замедляется, покупательная способность домашних хозяйств падает и находит отражение прежнее ужесточение денежно-кредитной политики, способствовавшее охлаждению внутреннего спроса.

Отсюда следует, что через два года чехи станут беднее почти на тридцать процентов.

По оценкам центрального банка, в следующем году тенденция к снижению инфляции усилится. В так называемом горизонте денежно-кредитной политики, которым в этом прогнозе является первая половина 2024 года, инфляция снизится почти до двухпроцентного целевого показателя ЧНБ.

Согласно пятничному отчету, риском в сторону более высокой инфляции является дальнейший рост цен на сырьевые товары, риск заработно-инфляционной спирали (то есть постоянные прибавки из-за роста цен) и более спокойная налогово-бюджетная политика (государственная задолженность). . Наоборот, возрастающая вероятность рецессии за рубежом и более существенное замедление инвестиций и потребительского спроса могут подтолкнуть к инфляции, а это означает, что люди будут покупать меньше товаров из-за инфляции.

Источник: seznamzpravy.cz