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Цены на продукты растут, однако маржу никто не контролирует

Цены на продукты растут, однако маржу никто не контролирует

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Kochy
06 августа
13:34
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Рост цен на продукты в чешских магазинах — один из самых быстрых в Европе. В то же время Министерство сельского хозяйства Чехии не проводит проверок, о начале которых глава этого ведомства Зденек Некула заявил в апреле этого года.

Цены на продукты растут, однако маржу никто не контролирует

По его словам, Министерство финансов должно проводить проверки цен на продукты питания и наценок продавцов, но оно этого не делает.

«Министерство сельского хозяйства обратило внимание на очень высокие торговые наценки на некоторые продукты питания на основе обращений граждан. В связи с этим также начался мониторинг цен на продукты питания, которые используются для внутренних нужд», — сказал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Войтех Билый.

Ни масла, ни хлеба
Проверки цен и маржи продавцов, которые, согласно заявлению Некулы в апреле, должны были длиться не менее трех месяцев и должны были быть сосредоточены в основном на четырех группах продуктов (масло, птица, свинина и хлебобулочные изделия), по-видимому, в конце концов не увенчались успехом. На вопрос издания «Право», соответствует ли наценка продавцов продуктов питания, переработчиков или фермеров согласно выводам Министерства сельского хозяйства, Билы ответил: «Министерство сельского хозяйства не имеет полномочий контролировать маржу, этот вопрос находится в ведении Министерства финансов».

По словам Билы, Департамент сельского хозяйства обратился к Министерству финансов с просьбой провести ценовой обзор применяемых цен покупки и продажи отдельных продуктов питания в торговых сетях.

Однако, по словам пресс-секретаря Филипа Бегала, глава государственного казначейства Збынек Станюра, считает, что контроль цен на продукты питания со стороны Министерства финансов не даст желаемого эффекта и не приведет к запланированному снижению цен на продукты питания.

"Кроме того, Минфин не уверен, что у него есть достаточные юридические полномочия для контроля цен на продукты питания, поскольку рынок продуктов питания в настоящее время не соответствует каким-либо юридически предсказуемым условиям для его регулирования. Такие проверки могут быть не только нарушением закона, но и очень затратными в административном отношении, так как в пищевой промышленности сотни и тысячи наименований", - добавил Бегал.

В настоящее время антимонопольный орган может контролировать только двенадцать крупнейших субъектов (торговые сети) на рынке. После завершения законодательного процесса поправки он сможет контролировать более 800 субъектов, в том числе фермеров и продовольственные компании.

По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), цены сельскохозяйственных производителей, которые обычно отражаются на росте цен для потребителей, в июне выросли на головокружительные 42,5% в годовом исчислении. Цены на продукты питания в магазинах в июне выросли на 18% в годовом исчислении.

По данным Евростата, цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия в Чехии в июне выросли на 14,3% в годовом исчислении, тогда как в ЕС в целом они выросли в среднем на 9,9%, а в еврозоне на менее 9% процентов.

«До недавнего времени еда в Чехии была одной из самых дешевых в Европе. При этом, принимая во внимание текущий рост цен на ресурсы производства, цена на конечные продукты питания растет быстрее. Таким образом, сумма цен приближается к ценам в других европейских странах», — говорит Билы.

Цены на продовольственные товары в нашей стране быстро растут, хотя цены на топливо и некоторые товары на мировых рынках, например, на зерно, в последние недели падали. Но Билы указал, что цены на сельскохозяйственные товары зависят не только от цен на топливо, но и от других факторов, таких как цены на корма, энергию, удобрения, человеческий труд и другие, которые впоследствии определяют конечную цену отдельных товаров.

«Особенно в секторе свинины и цыплят, выращиваемых на мясо, селекционеры находятся ниже предела рентабельности», — подчеркнул Билы. В апреле министерство заявило, что наценка на продукты питания чрезмерна, а прибыль распределяется между фермерами и торговцами неравномерно. «Министр сельского хозяйства хочет сосредоточиться на марже трейдеров, и он хочет ввести такой же контроль для продуктов питания, как и для топлива, цены на которое впоследствии упали», — сказал тогда Праву Билы.

Однако план у Некула не сработал. Данные по потребительским ценам за июль пока недоступны. В июне цены на муку выросли больше всего в годовом исчислении, на 70% в в годовом исчислении. Хлеб подорожал на 28,6%, птица - на треть, молоко полуобезжиренное - на 42,3%, сливочное масло - на 55,8%, растительное масло - на 58,7%, сахар - на 41,3%.



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