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Собрать в школу первоклассника будет стоить более шести тысяч крон, портфели и канцтовары дорожают

Собрать в школу первоклассника будет стоить более шести тысяч крон, портфели и канцтовары дорожают

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Kochy
07 августа
09:08
205
За полную экипировку будущего первоклассника родители в Чехии заплатят в среднем 6500 крон. Инфляция наиболее заметна в ценах на школьные портфели и канцелярские товары. В среднем семьи потратят около двух тысяч крон на детей старшего возраста до начала учебного года.

Собрать в школу первоклассника будет стоить более шести тысяч крон, портфели и канцтовары дорожают

Ленка Лысонкова из Кладно начала покупать школьные принадлежности заранее и пошла по магазинам уже в разгар каникул. «По большей части я уже купила все из списка, который нам дала учительница в июне», — рассказывает мама будущего первоклассника. При этом она добавляет, что больше всего ее удивила цена на канцтовары, на которые она потратила на прошлой неделе почти две тысячи крон.

Даже сеть магазинов McPen признает, что цены на тетради и другие канцелярские товары в этом году значительно выросли. «Некоторые цены пришлось скорректировать, но в этом сезоне это совсем не драматично», — объясняет Йиржи Кайзнер из компании McPen. По его словам, подорожание касается всех товаров, в которых бумага в любом виде играет главную роль. Именно он заметно подорожал на бирже уже весной этого года.

Точно так же KOH-I-NOOR сейчас меняет ценники на свои товары и канцтовары и планирует повышать цены в несколько этапов. «В среднем мы повышали цену на десять процентов. Осенью этого года будет объявлено о еще одном повышении», — говорит представитель компании Ян Кубат.

Однако школьные рюкзаки и портфели — самая дорогая часть экипировки первоклассников. Их цены колеблются от 1600 до 2500 крон. «Школьные рюкзаки для первоклассников в этом году стоят от 1700 крон до 2150 крон», — говорит помощник по маркетингу Topgal Алжбета Эйхлерова.

Родители доплачивают за покупку мелких школьных принадлежностей даже в крупных торговых сетях. По словам пресс-секретаря сети Billa Даны Братанковой, покупатели обычно платят на несколько десятков крон больше, чем в прошлом году, за всю покупку. «Предметы,которые больше всего подорожали — это ручки для письма, мелки, сумки для обуви или материалы для художественного образования, такие как кисти, фартуки и др.», — говорит Братанкова.



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