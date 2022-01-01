Цены на земельные участки в Чехии выросли на 23,2% в годовом исчислении

Цены на новые и старые квартиры начали стагнировать или даже немного снижаться во втором квартале этого года, чего нельзя сказать о участках под застройку. По данным компании Ekonomické stavby, с 2010 года они выросли более чем на 128%. «И из-за того, что это дефицитный "товар", который просто невозможно «производить», снижение цен маловероятно», — сказал Мартин Протива, коммерческий директор Ekonomické stavby.

По результатам анализа среднюю цену на землю определить сложно, но можно сказать, что даже в периферийных частях Праги цены колеблются от 20 до 25 тысяч за квадратный метр. Сумма за обычный участок земли может легко превышать 20 миллионов крон. Сразу за границей Праги уровень цен колеблется от 15 до 20 тысяч за квадратный метр, так что можно сэкономить около пяти миллионов.

В радиусе 15 километров от Праги сумма за метр колеблется от 8 до 13 тысяч крон за м2, в радиусе 25 километров - от 5 до ё 10 тысяч крон. В таких муниципалитетах, как Йирны, Велен или Крженице, средний земельный участок, согласно анализу, стоит от 7 до 13 миллионов крон. В более отдаленных муниципалитетах, таких как Лоуновице или Нове Вестек, суммы за земельный участок колеблются от 4 до 10 миллионов.

«Вообще верно, что в этих более удаленных районах точное расположение земли сильно влияет на цену, особенно в контексте наличия пригородного транспорта. Мы также очень часто наблюдаем спрос в более удаленных, в основном крупных городах, имеющих хорошее железнодорожное сообщение с Прагой», — добавил Протива.

Из-за роста цен люди предпочитают небольшие участки земли. Раньше был спрос на объединенные в сеть участки под строительство семейных домов размером от 700 до 1000 квадратных метров, в среднем около 800 квадратных метров. В последнее время запрос клиента стремится к нижней границе указанного диапазона, а часто даже ниже его, отмечает Протива.

На окончательную цену влияет не только размер участка, но и его расположение. Важна благоустроенность или транспортная доступность, а также форма участка, уклон или готовность к строительству, т.е. подключение к коммуникационным или инженерным сетям.