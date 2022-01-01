Инфляция в июле в Чехии достигла 17,5 процента

Инфляция в Чехии ускорилась. В годовом исчислении потребительские цены в июле выросли на 17,5%, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в июне. Больше всего выросли цены на энергоносители и продукты питания.

Данные были опубликованы сегодня Чешским статистическим управлением (ČSÚ).

В июле цены на товары выросли в общей сложности на 20% по сравнению с прошлым годом. Цены на услуги увеличились на 14%.

Статистики зафиксировали годовой рост цен на продукты питания, напитки и энергоносители. Мука подорожала почти на 60%, хлеб — на 30%. Полуобезжиренное молоко длительного хранения в июле подорожало на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на сливочное масло выросли примерно на 61%, а на пищевые масла — на 63%.

В жилищном секторе цены на электроэнергию выросли по сравнению с прошлым годом примерно на 33%, на природный газ — на 59,8%, а на твердое топливо — на 41,1%. Рост цен на топливо и нефть в годовом исчислении был ниже, чем в июне — 43,6%.

Люди также платят больше за жилье. Цены на аренду выросли в годовом исчислении почти на 5%, на воду — на 5,3%, на канализацию — на 6,4%. Почти на 20% подорожали тепло и горячая вода.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день