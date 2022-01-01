15 августа в Чехии начался прием заявлений на получение пособия в размере 5000 крон на ребенка

​Семьи с доходом до одного миллиона крон за прошлый год могут подать заявление на получение единовременного пособия в размере 5000 крон на ребенка с 15 августа. Государство начнет выплачивать компенсации в конце августа.

Заявление можно подавать онлайн на сайте министерства или специальном интернет-портале. Для этого нужна будет электронная (банковская) идентификация личности.

Лично подать заявку на получение пособия можно в отделениях Czech Pointech или региональных органах власти. Бюро по трудоустройству начнут выплачивать деньги не раньше конца августа.

«Мы постарались максимально упростить процесс. Мы в значительной степени используем уже имеющиеся у нас данные из реестров», — сказал Карел Трпкош, заместитель министра труда по информационным технологиям.

Благодаря входу через электронную идентификацию многие данные в онлайн-форме уже будут заполнены. Для подачи заявления в Czech Point обычно достаточно удостоверения личности и идентификационных номеров детей.

Единовременным пособием в размере 5000 крон правительство хочет смягчить последствия роста цен для семей. Согласно закону, компенсацию смогут получить домохозяйства с доходом до одного миллиона крон на ребенка, которому на 1 августа еще не исполнилось 18 лет. Государство также будет выплачивать пособие на детей, которые родятся в период с августа до конца года. Родители ребенка с чешским ПМЖ тоже имеют право на 5000 крон. Родители должны жить с ребенком и оплачивать расходы. Пособие могут получать и иностранцы, которые живут и работают в Чешской Республике длительное время.

По данным министерства, право на пособие имеют 1,1 млн домохозяйств. Пособие могли получить около 1,6 млн детей.

«Это не тот случай, когда заявка будет оплачена через три дня после подачи. Мы начнем выплачивать деньги не раньше, чем в конце месяца. Мы должны проверить и обработать заявки», — сказал Трпкош.

В онлайн-форме, куда можно получить доступ, например, с помощью банковского идентификатора, мобильного ключа к электронному правительству или ящика данных, люди должны ввести адрес своего фактического проживания. Они также выбирают способ доставки денег и выбирают, хотят ли они общаться с ведомством в основном по электронной почте или с помощью SMS-сообщений. Затем они заполняют имена и номера социального страхования детей и информацию о партнере или отмечают, что они холосты. В конце они должны подтвердить информацию о том, что доход семьи не превышал одного миллиона и что указанные лица проживают вместе.

Если заявители не уверены, превышает ли их доход миллионную отметку, они могут подать заявку на предварительную проверку. Таким образом, они избегут возможного возврата пособия. Чиновники проверят размер дохода, исходя из данных социального обеспечения и налоговых данных. Доходы других заявителей будут проверяться ретроспективно, добавил Трпкош.

С вопросами можно обращаться по телефону 950 194 444 с 8:00 до 20:00. Существует также колл-центр Бюро по трудоустройству, туда можно позвонить по телефону 800 77 99 00.

Источник: ceskenoviny.cz