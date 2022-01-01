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Эпоха перелетов за пару сотен крон закончилась, считает глава Ryanair. Однако путешественников это не остановит.

Эпоха перелетов за пару сотен крон закончилась, считает глава Ryanair. Однако путешественников это не остановит.

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Kochy
13 августа
10:37
289
Ryanair — типичный пример лоукост-перевозчика, которому удалось избавиться от премиальной марки с авиаперелетов и сделать его таким же доступным, как путешествие на поезде или автобусе. Но времена, когда можно было путешествовать по Европе по воздуху за несколько сотен крон, прошли. Майкл О'Лири, исполнительный директор Ryanair, признал, что нынешнее повышение цен похоронит сверхдешевые рейсы. Тем не менее, он считает, что люди продолжат летать.

Эпоха перелетов за пару сотен крон закончилась, считает глава Ryanair. Однако путешественников это не остановит.

Билеты за несколько сотен в крупные европейские столицы в 2019 году все еще были вполне доступными — их предлагали такие авиакомпании, как Ryanair, Easyjet, Wizz Air и Vueling. Однако недавние слова главы Ryanair говорят о том, что бэкпэкеров, привыкших путешествовать за состоянием, ждут тяжелые времена.

Крайне дешевые тарифы от одного до десяти евро закончились. «Я думаю, вы не увидите этих билетов в ближайшие несколько лет», — сказал глава Ryanair в интервью BBC, который ожидает, что средняя цена билетов компании вырастет с прошлогодних 40 евро до 50 евро (примерно 1200 крон) в течение следующих пяти лет.

Причиной этих изменений стали постоянно растущие расходы, связанные в первую очередь с ростом цен на топливо. Тем не менее, О'Лири надеется, что клиенты не перестанут сокращать свои полеты, а будут более активно искать самые дешевые билеты.

Однако бюджетным авиакомпаниям в настоящее время приходится иметь дело не только с растущими ценами на предлагаемые услуги, но и со все более сильным давлением на людей, чтобы они использовали более экологичные виды транспорта для своих перевозок. Действительно, на коммерческие рейсы приходится примерно 2,4 процента мировых выбросов углекислого газа.

Однако О'Лири считает, что дороги и судоходство являются более крупными источниками выбросов, чем коммерческие полеты. Поэтому он называет усилия по сокращению выбросов за счет бойкота воздушного транспорта ошибкой.

По его словам, Ryanair инвестирует в более экономичные самолеты, но считает переход на электромобили гораздо более важным фактором в стремлении сократить потребление ископаемого топлива.

Источник: cc.cz



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