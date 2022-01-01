В Чехии за последние недели все подорожало. Чехи едут за покупками в Польшу.

​Резкий рост цен побуждает чехов покупать продукты и другие товары у своих соседей. Например, они едут в Польшу за более дешевой едой, сигаретами или бензином.

Очередь из автомобилей стоит перед заправкой в польском селе Зебжидовице. Последние машины выезжают на главную дорогу. Подавляющее большинство из них имеют чешские госзнаки. Пятница около полудня, но очень похожую картину можно увидеть здесь и в любое другое время суток.

В условиях рекордной инфляции чехи как будто возвращаются в 90-е и заново открывают для себя магию польского шоппинга. Причина понятна: например, на заправке в Зебжидовицах цена Natural 95 составляет 6,74 злотых, что эквивалентно 35 кронам. Даже с небольшой чешской скидкой литр бензина здесь, на польской границе, стоит на семь крон дешевле, чем, например, в Карвине, которая находится в восьми километрах. Да и цены на дизель ниже.

60-летний Иван Богдан из Орловы тоже готовится заправить бак своего серебристого автомобиля. «Я живу в десяти километрах отсюда. Я просто измерил, чтобы точно знать, из-за бензина», — смеется он.

Он регулярно ездит на польскую сторону для дозаправки. «Я легко могу сэкономить 400 крон на баке. Сколько раз я заправляю газонокосилку бензином? А еще я возьму коробку честерфилдов. В Польше они стоят 800 крон, у нас более 1200 крон», — подсчитывает он.

Недалеко от него в ряду машин стоят мистер и миссис Крук. «Сейчас собираемся в отпуск в Русаву, поэтому сделали покупки. Бензин сейчас в Польше примерно на семь крон дешевле, чем здесь. Если я добавлю к нему еще несколько вещей, то смогу сэкономить полторы тысячи на крупной покупке», — говорит Борис Крук.

Он и его жена признаются, что приезжают в Польшу за покупками чаще, чем раньше. «Как пенсионеры, у нас не так много денег, каждая крона пригодится», — подтверждают они.

В этом году чехи также чаще выезжают за границу за едой. Их автомобили часто припаркованы у магазинов Biedronka (польская сеть розничной торговли продуктами питания и аптеками).

В июле чехи заплатили за еду на 20% больше, чем за тот же месяц прошлого года. На какие продукты более высокие цены повлияли больше всего?

Двадцатилетняя Кристина приехала из Карвины в магазин в Ястшембе, менее чем в двадцати километрах от границы. В основном она покупает там сыр, мясо и колбасы, но также и в аптеках. «Теперь я купила мужу полкило колбасы за 45 крон. Колбаса отличная, более 90 процентов мяса», - хвалит она.

Во многих местах в магазине внимание покупателей привлекают оранжевые вывески со скидками. Полкило нарезанного сыра Гауда стоит менее 70 крон, примерно на четверть меньше, чем в Чехии.

Многостраничный каталог заманивает, например, килограмм филе куриной грудки за 100 крон, тогда как сейчас в Чехии он стоит в два раза дороже.

Кристина скачала мобильное приложение и регулярно следит за скидками магазина. «Я всегда прихожу сюда, когда у меня заканчиваются подгузники для ребенка. Здесь намного дешевле выходит, — указывая на несколько пакетов в багажнике.

«Блок сигарет здесь стоит 880 крон, В Чехии они почти на сто процентов дороже», — добавляет ее отец.

Программа лояльности магазина уже год доступна для клиентов из ближнего зарубежья.

«С февраля мы наблюдаем за увеличением числа иностранных пользователей карт лояльности Moje Biedronka. Количество транзакций чешских пользователей в июле увеличилось на треть по сравнению с июнем. Чешские покупатели ходят в приграничные магазины, чтобы купить в основном сливочное масло, плавленые сыры и творог. Мясо у них тоже очень популярно», — говорит Александра Табачинская, пресс-секретарь розничной сети. По ее словам, чехи составляют половину всех иностранных клиентов.

Персонал подтверждает, что в последние месяцы магазины возле границы были заполнены чешскими покупателями. «Да их здесь много, особенно по выходным», — соглашается черноволосая продавщица Анна.

Как известно из интернет-обсуждений, местные жители часто не знают о чешских рейдах. «Я пошел купить кофолу за 2,99 злотых (в пересчете на 16 крон — прим. ред.) и болтаю с местным. Говорит, что злятся, как чехи берут здесь полные тележки. И он идет за кое-какими вещами, и ничего не остается», — рассказывает Якуб Досталь о своем опыте на Facebook.

Группа Польша - покупки, советы и рекомендации есть и на Facebook, в которой почти 74 тысячи участников. Они обмениваются советами о скидках или впечатлениях о конкретных магазинах.

Источник: .seznamzpravy.cz