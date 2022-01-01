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Днем в Чехию придут сильные грозы с проливными дождями

Днем в Чехию придут сильные грозы с проливными дождями

Партнер рубрики:
Kochy
15 августа
12:58
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Во второй половине дня 15 августа в Чехии, за исключением запада республики, Моравии и Силезии, возможны сильные грозы с проливными дождями и даже с градом.

Днем в Чехию придут сильные грозы с проливными дождями

Грозы ослабнут к вечеру, но особенно в районе Орлицких гор, Кралицких Снежников и Есеников они могут продолжиться в первой половине ночи, сообщил сегодня Чешский гидрометеорологический институт. Однако дождей в большинстве регионов не будет, поэтому засуха продолжится.

Во время грозы может выпасть от 20 до 40 мм осадков, в исключительных случаях общее количество может быть даже выше. Предупреждение о сильных грозах действует сегодня с 12:00 до 21:00, в Кралове-Градец-Кралове, Пардубице и некоторых частях Либерецкого и Оломоуцкого краев до полуночи.

Во время проливных дождей небольшие ручьи могут выйти из берегов, вода может затопить ​​подземные переходы или подвалы. Порывы ветра могут ломать ветви деревьев. Град и молнии также могут представлять опасность, предупреждают метеорологи. Автомобилистам следует двигаться медленнее и быть очень осторожными во время грозы.

По данным Чешского национального бюро статистики, несмотря на ожидаемые осадки, сегодняшние грозы будут носить локальный характер. «К сожалению, в большинстве мест дождя не будет вообще. Так что засуха продолжится», — написали метеорологи в Twitter.

Поэтому на данный момент, до дальнейшего уведомления, существует предупреждение о повышенном риске возникновения и распространения пожаров в северо-западной половине Чехии, включая Прагу, в Полаби, а также в южной и центральной Моравии. Метеорологи рассчитывают, что в ближайшие дни из-за сохраняющейся сухой и теплой погоды предупреждение распространится и на другие районы страны.

По прогнозу, в Чехии сегодня, а также во второй половине недели могут быть грозы. Температуры могут снова превысить 30 градусов Цельсия, в четверг столбик термометра покажет до 35 градусов тепла. В выходные будет прохладно.

Источник: ceskenoviny.cz

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