Сикела: в случае чрезвычайной ситуации мы ограничим тепло для домохозяйств, мы должны сохранить промышленность

В случае нехватки газа государство будет ограничивать подачу тепла населению, чтобы поддерживать работу ключевых компонентов промышленности. Об этом перед встречей в правительстве заявил журналистам министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN).

Минпромторг подготовил проект постановления о правилах теплоснабжения, которые вступят в силу в случае объявления режима ЧП в теплоэнергетике. Постановление предусматривает, что в случае ЧП здания будут отапливаться на более низкие температуры. Например, люди должны будут обогревать жилые комнаты до 18 градусов вместо нынешних 20 градусов, ванные комнаты — до 19 вместо 24 градусов.

«Мы бы сделали это, чтобы сохранить ключевые отрасли промышленности в действии. Это также важно для самих домохозяйств, потому что они тоже являются сотрудниками ряда компаний или клиентами ключевых продуктов некоторых компаний», — пояснил Сикела.

Относительно предложений по ограничению подачи тепла в случае ЧП он сказал, что это сценарий, который никто не хочет, то он необходим, чтобы государство было готово заранее к такой ситуации.

Ряду субъектов не нравится готовящееся в настоящее время изменение в ключевой указ, согласно которому государство будет действовать в случае ЧП в электроэнергетике. Пока неясно, как государство хотело бы обеспечить, чтобы люди отапливали помещения до 18 градусов и как будут проходить проверки.

Для выполнения постановления в условиях чрезвычайного положения, по данным Минпромторга, систему отопления в здании необходимо будет отрегулировать так, чтобы были достигнуты заданные температуры в здании и отдельных помещениях.

«Это позволит избежать перегрева некоторых квартир и в то же время поддерживать тепловой комфорт, чтобы температура в некоторых квартирах не опускалась ниже установленного минимума», — пояснил пресс-секретарь Минпромторга Марек Вошаглик.

«Настройка должна быть на уровне источника тепла в здании, чтобы не было возможности нагреть помещение, например, до 24 градусов, как это есть сегодня, в случае максимального поворота вентиля на радиаторе, — добавил он.

Ассоциации владельцев квартир и домовладельцев должны будут проверять это. Однако, по словам Мартина Ханака из технического отдела Ассоциации чешско-моравских жилищных кооперативов, никто не может гарантировать, что в случае чрезвычайной ситуации, например, в ванных комнатах будет только 19 градусов. По его словам, собственный источник тепла в доме можно регулировать, но SVJ не может это контролировать.

Сикела повторил, что, согласно предложению его ведомства, общая сумма компенсаций для домохозяйств с самым высоким уровнем потребления энергии должна составлять около 17 500 крон. По словам министра, в этом году из этой суммы будет выплачено около 5000 крон. Вычеты за возобновляемые ресурсы и другие сборы будут иметь ключевое значение для итоговой суммы компенсаций. Если министры придут к соглашению, Сикела готов представить предложение правительству в ближайшие недели.

Ряд экспертов критикуют тот факт, что в опубликованном проекте экономного тарифа на энергосбережение отсутствуют конкретные суммы. Фиала сообщил журналистам, что правительство примет решение по этому поводу на очередном заседании. «Мы определенно хотим сделать это к концу августа», — сказал он. «Сегодня мы хотим проконсультироваться по всем аспектам, которые это влечет за собой, и по влиянию как на государственный бюджет, так и на то, как найти правильный способ помочь как можно большему количеству людей», — добавил он.

Источник: seznamzpravy.cz