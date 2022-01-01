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Чехи проводят на работе 40 часов в неделю, в то время как немцы — только 35

Чехи проводят на работе 40 часов в неделю, в то время как немцы — только 35

Партнер рубрики:
Kochy
17 августа
10:55
11
​Низкий уровень безработицы — это еще не все. Недостаточно гибкий рабочий график, неравные условия и часы, проведенные на работе, опускают чешский рынок труда на 15-е место в ЕС. Согласно данным проекта Prosperity Index, чехи проводят на работе почти 40 часов в неделю, в то время как немцы — только 35 часов.

Чехи проводят на работе 40 часов в неделю, в то время как немцы — только 35

В Европейском союзе Чехия может похвастаться низким уровнем безработицы и большим количеством вакансий. Однако за хорошими цифрами скрываются извечные трудности, с которыми сталкивается чешский рынок труда – негибкие правила работы, нежелание работодателей предоставлять краткосрочную работу, чудовищная разница в оплате труда мужчин и женщин.

И последнее, но не менее важное — количество часов на работе. Согласно данным проекта Prosperity Index, чехи проводят на работе почти 40 часов в неделю, в то время как немцы — только 35 часов.

По этой же причине Чехия заняла лишь 15-е место в рейтинге Европейского Союза по качеству рынка труда.

Хотя из-за многолетнего низкого уровня безработицы может показаться, что найти новую работу в Чехии не составит труда, уровень безработицы в стране в последние месяцы растет, достигнув к июлю этого года 3,3%. В рейтинге европейских стран по этому показателю Чехия занимает 27-е место.

«В ближайшие месяцы, вероятно, можно ожидать определенного роста уровня безработицы. Все зависит от того, насколько успешной будет интеграция украинских беженцев на чешский рынок труда и чем закончатся осенние переговоры о заработной плате между профсоюзами и работодателями. Но я бы не боялась высокой безработицы, на чешском рынке труда больше проблема в том, что работодателям трудно найти людей с подходящей квалификацией», — объясняет Клара Калишкова из аналитического центра IDEA в CERGE-EI и факультета информатики и статистики Высшего Экономического университета в Праге.

Начнем с хороших новостей: в Чехии самый низкий уровень безработицы — 2,8% (комбинированный показатель за 2021 г. — прим. ред.). В то же время такой низкий уровень безработицы сопровождается очень богатым предложением работы. Страна также заняла первое место по количеству вакансий, где мы опережаем Бельгию — почти на треть. Проще говоря, это означает, что вакансий в Чехии значительно больше, чем соискателей, которым они были бы интересны.

Однако показатель, сравнивающий степень занятости и вакантности рабочих мест в отдельных европейских странах, также является последним, по которому Чехия показывает очень хорошие результаты.

«Кроме того, структура предлагаемых вакансий показывает, что почти 90% вакансий — это предложения о работе, для которых даже не требуется законченное среднее образование. Другими словами, по большей части это предложения работы с низкой заработной платой», — объясняет Давид Навратил, главный экономист Česká spořitelna.

«Тенденция сокращения рабочей силы из-за старения населения, а также тенденция роста образования в целом однозначно указывают на то, что эти должности в значительной степени уже никогда не будут заполнены, потому что замещать их будет просто некем», — добавляет экономист.

По его словам, либо эти рабочие места исчезнут, либо чешская экономика откроется для миграции дешевой рабочей силы. Единственная альтернатива — трансформация на основе цифровизации, роботизации и автоматизации.

Качество рынка труда в Чехии

Несмотря на отличные результаты по уровню безработицы и вакансий, Чешская Республика занимает 15-е место в столбце «Качество рынка труда» в рейтинге Index prosperity. В этом также виновато то, как чехи выполняют свою работу. По сравнению с другими странами они не только долго ездят на работу (в среднем 27 минут), но и проводят там гораздо больше времени, чем, например, немцы или австрийцы.

«В то время как чехи и словаки работают почти по 40 часов в неделю, немцы проводят на работе менее 35 часов. Самый короткий рабочий день в неделю у голландцев, которые не проводят на работе 30,5 часов в неделю. В целом чехи занимают 23-е место по средней продолжительности рабочего дня», — объясняет Томаш Одстрчил, аналитик данных по Европе.

Частичная занятость

Другая серьезная проблема чешского рынка труда заключается в предложении и использовании сокращенного рабочего времени. Здесь тоже на первом месте Нидерланды, где 42,7% рабочего времени соответствует понятию «сокращенный рабочий день». А как дела в Чехии? С долей в 5,7% краткосрочных работников Чехия занимает 21-е место в европейском сравнении.

Кроме того, по сравнению, например, со странами Северной Европы, чехи не могут самостоятельно принимать решения о том, когда и как они будут работать. Только около трети чешских работодателей позволяют своим сотрудникам хотя бы частично выбирать, сколько они хотят работать из дома, в какие часы они будут выполнять свою работу или в какой степени они могут быть независимыми.

«Различные формы неполного рабочего дня, безусловно, имеют свое место на рынке труда. В настоящее время это особенно актуально для родителей, а также для тех, кто заботится о детях и в то же время родителях или бабушках и дедушках. В будущем мы ожидаем увеличения количества работающих неполный рабочий день с учетом тенденций в области благополучия и баланса между работой и личной жизнью», — говорит Петра Ондрушова из Česká spořitelna. По ее словам, это изменение на рынке труда можно увидеть уже в новом поколении.

Неравные условия для работающих женщин

Увеличение доли неполного рабочего времени является одним из возможных шагов, который, по мнению экспертов, приведет к улучшению не только рынка труда, но и экономической ситуации в Чехии в целом.

Тот факт, что работодатели почти не предлагают альтернативные трудовые договоры, особенно затрагивает женщин, для которых отсутствие гибкости со стороны работодателей затрудняет возвращение на работу после или во время отпуска по уходу за ребенком. Еще большая проблема возникает с работодателями, которые часто не хотят нанимать женщин только из-за предполагаемой возможности потенциального отпуска по уходу за ребенком.

И не только виды занятости, согласно опросу Česká spořitelna, влияют на женщин в их профессиональной жизни. Еще одной проблемой является неравенство в оплате труда. Согласно так называемому «гендерному разрыву в оплате труда», который показывает, насколько заработная плата женщин ниже, чем у мужчин, в Чешской Республике заработная плата женщин ниже на 16,4%.

Это также является причиной того, что с точки зрения индекса равенства на рынке труда, который включает участие, сегрегацию и качество занятости, Чешская Республика занимает 23-е место.

«Международные исследования показывают, что дети становятся доминирующим фактором в различиях в оплате труда мужчин и женщин. Наоборот, она все меньше и меньше обусловлена ​​различиями в образовании. Разрыв в заработной плате начинает резко увеличиваться по отношению к женщинам после рождения их первого ребенка. Наоборот, заработная плата бездетных женщин очень похожа на заработную плату мужчин», — объясняет Давид Навратил.

Источник: seznamzpravy.cz



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