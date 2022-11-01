В Хорватии после введения евро участились жалобы на рост цен

В Хорватии после введения евро с 1 января 2023 года поступает много жалоб на резкое повышение цен на продукты и услуги. На различных интернет-форумах люди выражают недовольство ростом цен, связанным с приходом единой европейской валюты, и приводят множество конкретных примеров.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на новостной портал index.hr.

Министр экономики Хорватии Давор Филипович намекнул, что правительство может принять меры против повышения цен в розничном секторе, связанного с введением евро. «Они поднимают цены и пытаются обмануть граждан. Им это не сойдет с рук», — сказал он. По словам министра, у правительства достаточно ресурсов для защиты потребителей. «Все на столе, от черных списков до потолка цен», — сказал Филипович.

Судя по сообщениям на интернет-форумах, значительное повышение цен касается в основном кафе, фаст-фуда, пекарен и продуктовых магазинов, пишет DPA. «У нас есть отчеты с мест, люди звонят и жалуются. Самый большой рост цен приходится на кофе», — сообщила глава ассоциации защиты прав потребителей Ана Кнежевичова, сообщает index.hr.

Хорватия ввела евро в начале этого года. Единая европейская валюта заменяет внутреннюю куну, расплачиваться которой можно будет до 14 января. Обменный курс для введения евро является фиксированным: один евро равен 7,5345 кун.

Еврозона расширилась впервые с 2015 года, когда Литва ввела единую валюту. Хорватия стала двадцатым членом Еврозоны.

Источник: ceskenoviny.cz

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