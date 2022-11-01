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В Хорватии после введения евро участились жалобы на рост цен

В Хорватии после введения евро участились жалобы на рост цен

Партнер рубрики:
Kochy
04 января
10:01
241
В Хорватии после введения евро с 1 января 2023 года поступает много жалоб на резкое повышение цен на продукты и услуги. На различных интернет-форумах люди выражают недовольство ростом цен, связанным с приходом единой европейской валюты, и приводят множество конкретных примеров.

В Хорватии после введения евро участились жалобы на рост цен

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на новостной портал index.hr.

Министр экономики Хорватии Давор Филипович намекнул, что правительство может принять меры против повышения цен в розничном секторе, связанного с введением евро. «Они поднимают цены и пытаются обмануть граждан. Им это не сойдет с рук», — сказал он. По словам министра, у правительства достаточно ресурсов для защиты потребителей. «Все на столе, от черных списков до потолка цен», — сказал Филипович.

Судя по сообщениям на интернет-форумах, значительное повышение цен касается в основном кафе, фаст-фуда, пекарен и продуктовых магазинов, пишет DPA. «У нас есть отчеты с мест, люди звонят и жалуются. Самый большой рост цен приходится на кофе», — сообщила глава ассоциации защиты прав потребителей Ана Кнежевичова, сообщает index.hr.

Хорватия ввела евро в начале этого года. Единая европейская валюта заменяет внутреннюю куну, расплачиваться которой можно будет до 14 января. Обменный курс для введения евро является фиксированным: один евро равен 7,5345 кун.

Еврозона расширилась впервые с 2015 года, когда Литва ввела единую валюту. Хорватия стала двадцатым членом Еврозоны.

Источник: ceskenoviny.cz

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