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Импорт российского газа в Чехию резко возрос. На его долю приходится уже более 60% поставок
7 февраля 2024
22:00
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Газ из России продолжает поступать в Чехию, и на него уже приходится большая часть поставок. В январе импорт российского газа составил около 62% от общего объема импорта, согласно данным NET4GAS, на которые в среду обратил внимание экономист UniCredit Bank Йиржи Пур.
Если большую часть прошлого года Чехии удавалось радикально сокращать импорт газа из России по сравнению с 2022 годом, когда за первые десять месяцев он составлял всего 2% от общего объема импорта, то с ноября статистика стала стремительно меняться.
Уже в начале декабря ежедневные данные NET4GAS показали, что импорт российского газа в Чехию возобновился через станцию Ланжгот в Словакии — единственный пограничный пункт, через который российский газ может поступать в Чехию. Теперь это подтвердили данные Чешского статистического управления, которое во вторник опубликовало статистику внешней торговли за декабрь.
«Шоком стали данные за ноябрь и декабрь, когда доля российского газа в общем объеме импорта резко возросла до 26% и 58% соответственно, то есть до значений реального времени, указанных в упомянутых выше данных NET4GAS о потоке через станцию Ланжгот (34% и 51%)», — указал в своем комментарии Пур, ссылаясь на данные ЧСУ.
Есть версия, что один или два субъекта запаслись газом на зиму в хранилищах в Украине и теперь импортируют его в Чехию, прокомментировал данные осведомленный источник в отрасли, не пожелавший называть свое имя.
По словам Пура, невозможно, чтобы транзит или перепродажа российского газа в другие страны исказили статистику.
«Во-первых, потому что подавляющее большинство импортируемого газа оказывается в Чехии: по данным NET4GAS, общий отток газа из Чехии в зарубежные страны составил всего 9,8% от общего притока в ноябре, 4,8% в декабре и 5,5% в январе этого года. Но прежде всего этот факт подтверждается тем, что статистика трансграничной торговли не включает транзит, а практически столь же высокую долю российского газа в ноябре показывает другая статистика ЧСУ, основанная на „смене собственника“, которая также исключает возможную перепродажу газа в другие страны», — пояснил Пур.
Более того, данные NET4GAS за январь этого года свидетельствуют, что тенденция импорта газа из России не только сохраняется, но и усиливается: доля общего импорта достигла почти 62%, подсчитал Пур на основе ежедневных данных.
Чешские миллиарды в российские карманы?
«В результате это означает, что чешский импорт природного газа, который в последнем квартале прошлого года улучшил платежный баланс России почти на 8 миллиардов крон, в январе прибавил к этой сумме, по оценкам, более 3 миллиардов крон», — добавил экономист.
Министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN) прокомментировал возобновление поставок газа из России в конце прошлого года. В социальной сети X 27 декабря он признал, что это действительно произойдет с октября 2023 года, но в то же время добавил, что Чехия избавилась зависимости от России в случае с газом.
«Фактически в период с января по конец ноября на долю газа из России приходилось около 3,8% всех поставок. Это самый низкий показатель в нашей современной истории», — сказал он.
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