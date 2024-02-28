Инфляция в еврозоне замедлилась — повлияли цены на энергоносители
1 марта 2024
19:30
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Годовой темп инфляции потребительских цен в еврозоне замедлился до 2,6% в феврале с 2,8% в январе. Снижению способствовало дальнейшее падение цен на энергоносители, сообщило сегодня европейское статистическое бюро Eurostat в предварительной оценке. В предварительную оценку не включены данные по всему Европейскому союзу.
Аналитики ожидали, что инфляция замедлится до 2,5%, сообщает Reuters. В позапрошлом году инфляция в еврозоне уверенно поднялась до рекордных 10,6%, но затем резко снизилась и приблизилась к целевому показателю Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила ранее в этом году, что банк может снизить процентные ставки летом.
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