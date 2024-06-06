Индекс процветания: Чехия утрачивает свои позиции среди стран ЕС

Результаты индекса, который совместно составляется компанией Česká spořitelna и порталом данных «Европа в данных», были объявлены на конференции reVize Česka. Она организована ассоциацией «Вторая экономическая трансформация», которая стремится укрепить чешскую экономику и вывести ее в число наиболее развитых стран мира.



Чешская Республика зафиксировала самый большой спад по сравнению с прошлым годом в экономическом секторе. «В основном нас подкосила инфляция, по которой Чехия опустилась с восьмого на 23-е место в годовом исчислении. Только четыре страны ЕС преодолели инфляцию почти в 15%, и хотя во второй половине года инфляция в Европе снова замедлилась и вернулась к исходному уровню, Чехия делала это недостаточно быстро», — говорит Томаш Одстрчил, аналитик «Европы в данных».



Самая главная проблема чешской экономики — низкая добавленная стоимость, которая является проблемой для Чехии уже долгое время. «Добавленная стоимость создается в основном на стороне исследований и разработки продукта, а также на стороне маркетинга и продаж. К сожалению, мы все еще полагаемся на субподрядную экономику, основанную в основном на производстве. Мы должны перейти к производству собственных продуктов и услуг. Это нелегкий путь, но он единственно возможный, и мы пытаемся его определить и поддержать», — отметил Мартин Вихтерле, владелец компании Wikov Industry и посол Второй экономической трансформации.



С другой стороны, положительными сторонами чешской экономики являются ее диверсификация, благодаря которой она занимает третье место по сложности экономики и шестое место по уровню государственного долга. Однако и здесь Чехия оступилась. Если в 2022 году она занимала четвертое место по уровню долга, то в прошлом году — шестое, а по последним данным этого года Чехия находится на восьмом месте.



В долгосрочной перспективе Чехия является худшей страной по показателям, отражающим состояние жилищного строительства. По этому показателю Чехия заняла 22-е место в сравнении со странами ЕС. Наихудшие результаты были достигнуты по раздробленности местной администрации, длительности строительных процедур и доступности жилья. В среднем чехи копят на собственное жилье в течение 15 лет, а более шести процентов чехов тратят на жилье слишком много, занимая 15-е место.



Однако, когда речь заходит о жилье, на первый план выходит качество строительных работ. Чехия занимает пятое и самое низкое место по доле домохозяйств с проблемой протечек, и только 0,1% домохозяйств не оборудованы санитарными узлами.



В области цифровизации и инфраструктуры произошел положительный сдвиг на две позиции. Число домохозяйств с доступом в Интернет выросло до 91,5%. Проблемой остается высокоскоростное покрытие, на которое сейчас обращают внимание чешские операторы. «Однако мы часто сталкиваемся со сложными законодательными процессами или препятствиями со стороны муниципалитетов, что значительно задерживает строительство», — пояснил Мартин Оргоник, директор по внешним связям и устойчивому развитию T-Mobile.



В Чехии также наблюдается сдвиг в сторону оцифровки показателей государственного управления. «В настоящее время проекты, поддерживаемые Национальным планом обновления, уже реализованы или постепенно реализуются, и, помимо расширения инфраструктуры возобновляемых источников энергии, заметна поддержка доступности связи и связанной с ней оцифровки и автоматизации. Несмотря на относительно сильный консерватизм чешского общества, крупные проекты по оцифровке, такие как портал Portál občana или Datová schránka, были положительно приняты и внедрены», — добавила Маркета Крыкова из консалтинговой компании enovation, предоставляющей субсидии.



Чешская Республика заняла третье место в рейтинге здравоохранения и безопасности. В основном это связано с доступностью медицинского обслуживания, которое по финансовым причинам или из-за возможностей недоступно для 0,2% населения Чехии. Тем не менее, страна сталкивается с высокой доли населения, страдающего ожирением, или проблемы дожития с сохранением здоровья. Катержина Хеллебрандова из платформы ministrzdravi.cz напомнила, что чехи неоправданно большую часть своей жизни проводят в состоянии болезни. В среднем они живут в здравии 62 года, тогда как лидеры ЕС, шведы, живут 72 года.



В науке, в которой Чехия также отстает, помогло бы устранение препятствий для связи исследовательских центров с бизнесом со стороны государства, считает владелица компании Profimed и посол Ассоциации «Вторая экономическая трансформация» Александа Кала. «Мы умеем добиться не только отличных результатов в науке, но и в бюрократии. Это отпугивает предпринимателей и не способствует реальному сотрудничеству между наукой и бизнесом. Но без них чешская наука не сможет создавать продукты и услуги с более высокой добавленной стоимостью», — заключила она.