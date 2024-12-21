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Катар пригрозил прекратить поставки газа в Евросоюз

Новости 420on
24 декабря 2024
09:00
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Министр энергетики Катара Саад Кааби выступает против новой европейской директивы по защите от принудительного труда и защите окружающей среды.
Катар прекратит поставки газа в Европейский союз, если государства-члены будут строго соблюдать новую директиву, направленную на борьбу с принудительным трудом и ущербом окружающей среде. Об этом в интервью, опубликованном сегодня британской газетой Financial Times (FT), заявил министр энергетики Катара Саад Кааби.

Новая директива, одобренная ЕС в мае, требует от крупных компаний, работающих в ЕС, проверять, не используют ли их цепочки поставок принудительный труд и не наносят ли они ущерб окружающей среде, и если да, то действовать соответствующим образом. За нарушение директивы им грозят штрафы в размере до 5% от их мирового оборота, сообщает Reuters.

«Если я потеряю 5% своих продаж из-за того, что веду бизнес с Европой, я не буду вести бизнес с Европой. Я не блефую», — сказал Кааби FT.

По словам министра, 5% от общего дохода QatarEnergy, которая является вторым по величине экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире, также означают 5% от общего дохода Государства Катар. «Это деньги народа, поэтому я не могу потерять такие деньги — и никто не согласится потерять такие деньги», — сказал министр.

Кааби также является исполнительным директором государственной компании QatarEnergy. Министр заявил, что ЕС должен тщательно пересмотреть новую директиву.

Министр также отметил, что его не беспокоит обещание избранного президента США Дональда Трампа снять ограничение на экспорт СПГ. Катар стремится играть более важную роль в экспорте СПГ в Азию и Европу, поскольку сталкивается с растущей конкуренцией со стороны США. Теперь компания планирует расширить свои мощности по сжижению газа до 142 миллионов тонн в год к 2027 году с нынешних 77 миллионов тонн в год.
Чехия газ Евросоюз
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