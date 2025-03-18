Чешские металлургические заводы произвели в прошлом году меньше всего стали за всю историю

Снижение объемов производства в Чехии в основном связано с ситуацией на сталелитейном заводе Liberty Ostrava, который ранее был крупнейшим производителем в стране. Однако сейчас производство на предприятии работает лишь в ограниченном режиме.



Тем не менее, ситуацию усугубляли сохраняющийся низкий спрос, высокие цены на энергоносители, геополитическая ситуация в мире, давление со стороны дешевых поставок из третьих стран и общая неблагоприятная макроэкономическая ситуация в Чехии и ЕС.



Потребление стали в прошлом году снизилось с 5,6 млн тонн до 5,5 млн тонн.



Компания Liberty Ostrava, ранее называвшаяся Nová hut, производила около трех миллионов тонн продукции в год. Затем компания погрязла в долгах и обанкротилась. Предприятие прекратило первичное производство, то есть выплавку стали, когда осенью 2023 года закрыла последнюю действующую доменную печь, а в августе прошлого года — коксохимический завод. Теперь там работает только вторичное производство, превращающее сырье в другую продукцию. Компания обанкротилась, и в настоящее время управляющий готовится к продаже всего бизнеса. В настоящее время Liberty Ostrava располагает тремя производственными предприятиями, работа которых финансируется другими компаниями.



Европейский рынок стали готовится к введению 25-процентных тарифов на импорт стали в США. Учитывая небольшой объем экспорта чешской стальной продукции в США, новые тарифы не должны напрямую угрожать производству стали в Чешской Республике. Однако они затронут европейский рынок, куда направляется подавляющее большинство чешского стального экспорта.