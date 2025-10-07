Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
7 октября 2025
12:30
840
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что намерен добиваться отказа Европейского союза от плана по прекращению продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. По данным агентства AFP, Мерц подчеркнул, что ведущие немецкие автоконцерны — Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz — выражают сомнения в достижимости цели ЕС, особенно на фоне растущей конкуренции со стороны китайских производителей, таких как BYD.
В интервью телеканалу Ntv, состоявшемся перед запланированной на четверг встречей с представителями автопрома, Мерц назвал предстоящий запрет «ошибочным решением». По его словам, Германия не должна входить в число стран, поддерживающих подобную меру.
Несмотря на позицию канцлера, его коалиционные партнёры — Социал-демократическая партия Германии — не ставят под сомнение решение ЕС о прекращении продаж автомобилей с традиционными двигателями, считая его необходимым для обеспечения стабильности планирования в автопроме.
Европейская комиссия ранее заявила, что рассмотрит вопрос о пересмотре плана запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на год раньше, чем предполагалось. Это решение последовало после давления со стороны компаний, работающих в автомобильной отрасли.
Как сообщает агентство DPA, 9 октября в канцлерском ведомстве состоится встреча представителей федеральных земель, профсоюзов и автопроизводителей, посвящённая текущей ситуации в отрасли. Немецкий автопром в последние месяцы сталкивается с падением продаж, усилением конкуренции со стороны Китая и введением американских пошлин. Многие предприятия вынуждены переходить на режим экономии и сокращать персонал.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
190
17:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
323
16:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
554
15:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1381
13:30
7 ОКТЯБРЯ 2025
527
10:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1341
09:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
2226
21:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1873
19:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1216
18:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
1826
16:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2821
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
2635
13:00
6 ОКТЯБРЯ 2025
913
09:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
2881