Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года







интервью телеканалу Ntv, состоявшемся перед запланированной на четверг встречей с представителями автопрома, Мерц назвал предстоящий запрет «ошибочным решением». По его словам, Германия не должна входить в число стран, поддерживающих подобную меру.

Несмотря на позицию канцлера, его коалиционные партнёры — Социал-демократическая партия Германии — не ставят под сомнение решение ЕС о прекращении продаж автомобилей с традиционными двигателями, считая его необходимым для обеспечения стабильности планирования в автопроме.



Европейская комиссия ранее заявила, что рассмотрит вопрос о пересмотре плана запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на год раньше, чем предполагалось. Это решение последовало после давления со стороны компаний, работающих в автомобильной отрасли.



Как сообщает агентство DPA, 9 октября в канцлерском ведомстве состоится встреча представителей федеральных земель, профсоюзов и автопроизводителей, посвящённая текущей ситуации в отрасли. Немецкий автопром в последние месяцы сталкивается с падением продаж, усилением конкуренции со стороны Китая и введением американских пошлин. Многие предприятия вынуждены переходить на режим экономии и сокращать персонал.