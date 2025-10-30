В Германии минимальная почасовая ставка вырастет до 338 крон — чехи не получают даже половины от этой суммы
30 октября 2025
10:00
1038
С 1 января следующего года в Германии вырастет минимальная заработная плата — с нынешних 12,82 евро (312 крон) до 13,90 евро (338 крон) в час брутто. С 2027 года ставка увеличится еще — до 14,60 евро (355 крон). Для сравнения, в Чехии средняя почасовая зарплата составляет 124,40 кроны, то есть менее половины немецкой. Минимальная зарплата в Чехии с января 2026 года также немного вырастет — до 134,40 кроны в час, что соответствует 22 400 кронам в месяц.
Решение о повышении приняли сегодня в Берлине — одобрение парламента в этом случае не требуется. Минимальная зарплата в Германии корректируется каждые два года специальной комиссией из экспертов и представителей профсоюзов и работодателей.
Последний раз ставка повышалась в 2023 году — сначала с 12 до 12,41 евро, затем до нынешнего уровня 12,82 евро. Достичь нового компромисса комиссии удалось после острых дебатов: работодатели жаловались на политическое давление, в то время как Социал-демократическая партия (SPD) требовала увеличить ставку до 15 евро (365 крон) в час.
💶 Как развивалась минимальная зарплата в Германии:
- 2015 год — введена впервые (8,45 евро/ч);
- 2023 год — 12,82 евро/ч;
- 2026 год — 13,90 евро/ч;
- 2027 год — 14,60 евро/ч.
Согласно профсоюзу DGB, повышение затронет около 6 миллионов работников. Власти ожидают, что для работодателей это приведет к росту затрат примерно на 2,2 миллиарда евро в 2026 году и 3,4 миллиарда евро в 2027 году.
Несмотря на рост зарплат, в Германии по-прежнему около 15,5% населения (13,1 миллиона человек) находятся в зоне риска бедности. Согласно стандартам ЕС, бедным считается тот, чей доход не превышает 60% медианного уровня — в 2024 году это составляло 1 378 евро (≈33 500 крон) в месяц после налогов.
⚙️ Состояние немецкой экономики
В последние два года экономика Германии находилась в стагнации. На 2025 год прогнозируется рост ВВП всего на 0,2 %, в 2026 году — 1,3 %. Уровень безработицы в августе впервые с 2015 года превысил 3 миллиона человек, но в сентябре снова немного снизился.
🇨🇿 Чешская ситуация:
В Чехии минимальная зарплата с января 2025 года составляет 20 800 крон (124,40 кроны в час) и с 2026 года увеличится до 22 400 крон (134,40 кроны в час). Сейчас за минимальную плату трудятся около 118 000 человек, то есть примерно 3% работников.
Вместе с этим повысятся и гарантированные минимальные ставки в государственном секторе — примерно на 8%. Размер минимальной зарплаты теперь определяется по новому валоризационному механизму, который автоматически учитывает инфляцию и экономический рост.
