В Германии минимальная почасовая ставка вырастет до 338 крон — чехи не получают даже половины от этой суммы

Новости 420on 30 октября 2025 10:00 1038

С 1 января следующего года в Германии вырастет минимальная заработная плата — с нынешних 12,82 евро (312 крон) до 13,90 евро (338 крон) в час брутто. С 2027 года ставка увеличится еще — до 14,60 евро (355 крон). Для сравнения, в Чехии средняя почасовая зарплата составляет 124,40 кроны, то есть менее половины немецкой. Минимальная зарплата в Чехии с января 2026 года также немного вырастет — до 134,40 кроны в час, что соответствует 22 400 кронам в месяц.