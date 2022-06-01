Аренда квартир в Чехии: как разобраться в чешских обозначениях и на каких сайтах искать объявления

Базовая информация, которая будет полезна тем, кто только собирается переехать в Чехию, или планирует сменить одну арендованную квартиру на другую.

Нужна ли при аренде помощь риелтора?

Помощь агента по недвижимости полезна, особенно если вы пока не знаете чешский на достаточном уровне или не уверены в себе, но не необходима. Есть веский повод найти квартиру и договориться с владельцем самостоятельно: расходы на риелтора в Чехии полностью ложатся на съемщика и, как правило, равняются месячной стоимости аренды. По-чешски этот платеж называется provize (комиссионные) или odměna (награда).

Какие бывают квартиры?

Прежде чем приступить к поискам, определитесь, какая квартира вам нужна. Подумайте, в каком районе вы хотели бы жить с учетом будущего места учебы или работы и жилье какого размера и планировки вам подойдет. Если с местоположением все понятно (в объявлениях обычно указан район и улица), то обозначение планировки сначала покажется странным.

Поясним главное: KK — это кухонный уголок, таким образом, 1+КК — это студия, 2+КК — квартира из двух помещений, одно из которых представляет собой совмещенную с жилой комнатой кухню-столовую (двухкомнатная студия), и так далее. В свою очередь 2+1 — это привычная нам двухкомнатная квартира с отдельной кухней, которую от 3+КК чаще всего отличает меньший размер помещения для приготовления и приема пищи.

Еще один важный аспект скрывается за другим «шифром» — аббревиатурами OV и DV. В первом случае речь о квартире в частной собственности (osobní vlastnictví), во втором — о кооперативной (družstevní vlastnictví, может также обозначаться как družstevní byt — кооперативная квартира). Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что квартира в частной собственности предпочтительнее: ей единолично распоряжается владелец, а решать вопросы, например бюрократические, с одним человеком удобнее, чем с целым кооперативом.

Где искать квартиру?

Как и все в наше время — в интернете. Перечислим несколько сайтов для поиска.

Home Real Estate — одно из самых крупных русскоязычных агентств недвижимости в Праге. Сайт компании доступен в русскоязычной версии и располагает удобной системой поиска: найти можно как предложения о продаже недвижимости, так и варианта для аренды. Большой плюс — качественные фотографии и подробное описание объектов. Объявлений много, цены предложений разные (есть как студенческие варианты, так и квартиры для тех, кто не собирается экономить на жилье). В общем, есть из чего выбрать. Уточнить детали получится без лишних движений — на сайте есть форма для онлайн-заявки.

Reality.cz — еще один портал с большой базой, но существующий только в чешской версии. Квартиры в аренду в Праге представлены по этой ссылке.

Аренда квартир в Праге | Жилье в Праге — ресурс с акутальной и постоянно обновляемой базой квартир.

Expats.cz — англоязычная база объявлений об аренде и продаже недвижимости на сайте для экспатов. Предложения ориентированы на иностранцев, часто — на студентов: цены могут быть немного завышены, зато нет риска попасть на хозяев, которые готовы сдавать жилье только гражданам Чехии.

Bazos.cz — сайт частных объявлений, один из разделов которого посвящен недвижимости.

Bezrealitky.cz — ресурс для поиска жилья напрямую, без посредников. За небольшую плату здесь можно получить помощь в оформлении договора аренды.

Аренда квартир в Праге | bezREALITKY — русскоязычное сообщество в сети Vkontakte, где выставлены квартиры напрямую без посредников.

Аренда комнат в Праге | Соседи в Праге — паблик, где можно снять или сдать комнату в квартире. Проверенные варианты и практически все без комисии и посредников.

Также искать жилье можно в соцсетях. В Facebook много тематических групп, которые ищутся по запросам «pronájem bytů», а запрос на русском языке поможет найти русскоязычные группы.

Из чего складывается цена?

Кроме устанавливаемой владельцем ежемесячной арендной платы жилец берет на себя коммунальные платежи — poplatky. Эта сумма составляет несколько тысяч крон и зависит от размера квартиры, типа отопления, теплоизоляции, количества проживающих людей, наличия или отсутствия лифта и многих других факторов. В объявлениях размер коммунальных платежей может быть не указан (пример: 18 тысяч крон плюс «поплатки»), а иногда его, напротив, включают в итоговую сумму, из-за чего цена на первый взгляд кажется менее привлекательной. В любом случае стоимость коммунальных услуг и их полный список — кроме газа, электричества, воды, лифта, уборки помещений и вывоза мусора он может включать даже подключение к интернету — надо подробно проговаривать с владельцем и прописывать в договоре.

И это все?

Не совсем. Будьте готовы заплатить владельцу залог (kauce), равный месячной сумме аренды. Таким образом хозяин обезопасит себя на случай порчи или сильного износа имущества. После завершения срока аренды залог может быть возвращен полностью или частично. Также напомним, что при работе с риелтором придется заплатить комиссионные за его услуги.

Нужно ли заключать договор?

Конечно: этот документ нужен не только арендодателю, но и арендатору, так как подтверждает право на проживание в квартире. А вот заверять его нотариально не требуется. Жестких формальных требований к договору нет, но нужно убедиться, что в нем четко и правильно прописаны реквизиты сторон, список проживающих лиц, цена, срок действия и условия расторжения. Советуем заранее получить у владельца шаблон документа и тщательно изучить его перед подписанием.

Договор об аренде недвижимости (заверенную копию) предоставляют в чешское МВД для получения долгосрочной визы, получения или продления ВНЖ и оформления ПМЖ. Альтернативой может стать другой документ, подписанный владельцем квартиры, — подтверждение обеспечении жильем (potvrzení o zajištění ubytování). Министерство внутренних дел требует, чтобы подпись на нем была нотариально заверена. Обсудите с арендодателем возможность подписания такой бумаги.

Как проверить владельца квартиры?

Информация о владельцах жилья в Чехии представлена в открытом кадастре недвижимости. С его помощью можно и нужно проверить, действительно ли квартира принадлежит человеку, который представляется ее хозяином и предлагает заключить договор. Для этого следует ввести на сайте кадастра точный адрес: населенный пункт, район, улицу, номер дома и квартиры.

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